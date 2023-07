Poznati lopov, Viktor Čavić iz Banjaluke, ponovo je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio tešku krađu na području Laktaša.

Prema pisanju medija, on je nakon kriminalističke obrade pušten na slobodu! Čavića su uhapsili službenici Policijske uprave Banjaluka, piše Srpskainfo.

– Policijske službenici su 17. jula uhapsili V.Č, za kojim je raspisana potraga zbog teške krađe – saopštili su iz PU Banjaluka.

Osoba sa poternica

Kako je Srpskainfo ranije pisala, Čavić je već godinama poznat policiji po teškim krivičnim delima i više puta ja hapšen i osuđivan.

Zadnji put je u žižu javnosti došao pre dve godine kada je, bežeći, potegao pištolj na policajce i pokušao ih udariti automobilom. On je tada pronađen i uhapšen.

Izvor je pojasnio je da je za Čavićem bila raspisana potraga zbog krađe koju je pre oko godinu dana počinio na području Laktaša.

– On je tom prilikom provalio u kuću i ukrao skupoceni „mercedes“. Tokom istrage vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku. Tokom istrage prikupljeno je dovoljno dokaza da je za ove krađe odgovoran upravo Čavić zbog čega je za njim raspisana i potraga – istakao je sagovornik Srpskainfo.

Prema njegovim rečima, svi su očekivali da se Čaviću odredi jednomesečni pritvor, ali tužilac nije bio tog mišljenja.

– Radi se o osobi za kojom je do sada bilo raspisano više poternica zbog teških krivičnih dela. Više puta je do sada hapšen, kako u BiH tako i u regionu. Zbog toga što je često nedostupan, očekivalo se da mu bude predložen pritvor, ali je on pušten na slobodu – istakao je izvor Srpskainfo.

Zna ga policija i u regionu

Čavić je poznat i bezbednosnim agencijama u regionu, a slovenačka policija ga je pre par godina označila kao veoma opasnu osobu i upozorila građane da ne pričaju s njim.

On je ranije koristio i ime Vukašin Kočić.

Kao što smo spomenuli, prava drama odvijala se u septembru prošle godine kada je u policija u mestu Kola pokušala zaustaviti automobil marke BMW, jer su došli do informacije da njime upravlja Čavić, za kojim je i tada bila raspisana poternica od strane Policijske uprave Banjaluka.

– Na mestu suvozača u automobilu se nalazila Čavićeva devojka. Prilikom zaustavljanja vozila Čavić je usmerio pištolj prema policijskim službenicima, preteći da će ih ubiti, da bi nedugo nakon toga pokušao vozilom udariti policijske službenike. Posle toga je pobegao s lica mjesta – pojasnio je izvor blizak istrazi.

Nakon toga, policija je organizovala veliku potragu za Čavićem, a obaveštene su i kolege iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

– Tokom pretrage policija je proveravala mesta gdje bi se mogao sakriti osumnjičeni. Dobrim radom na terenu inspektori su ubrzo došli do informacije da se Čavić s devojkom sakrio u jedan apartman u Mrkonjić Gradu. Policija je u zatim organizovala akciju i upala u apartman i uhapsila osumnjičenog – ispričao je ranije izvor Srpskainfo.

Dodao je i da je u trenutku hapšenja osumnjičeni Čavić bio go.

Ljubomora

Na meti policiji našao se i početkom jula te iste godine, kada je pištoljem pretukao Aleksandra P, koji je u tom trenutku bio na piću s njegovom devojkom.

Kada je policija stigla na lice mesta, tu nije zatekla Čavića, ali su primetili oštećenja na vozilu Aleksandra P, koje je naneo osumnjičeni.

I tada je takođe raspisana poternica za njim i on je uhapšen nakon desetak dana.

Pljačkao banke i ležao na psihijatriji

Viktor Čavić je 2008. godine povezivan i s pljačkom Nove banjalučke banke u Loparama. Tada je policija protiv njega i još dve osobe podnela izveštaj zbog sumnje da su godinu dana ranije počinili razbojništvo nad pomenutom bankom.

On je i 2006. godine u Osnovnom sudu u Banjaluci bio pravosnažno osuđen zbog dva krivična dela. Tom prilikom je bio osuđen na kaznu od dva meseca zatvora, koja je kasnije zamenjena novčanom. Kantonalni sud u Zenici ga je 2008. godine osudio na dve i po godine zatvora, zbog razbojništva.

Pre nekoliko godina na području Ljubljane bila je organizovana velika potraga za Čavićem, nakon što je pobjegao sa Klinike za psihijatriju u tom gradu. U potragu je tada bio uključen i helikopter, a iz policije su saopštili građanima da se radi o veoma opasnoj i naoružanoj osobi. Tada je rečeno da je on, nakon što je izašao iz zatvora, opljačkao jedan market i povredio policajca.

