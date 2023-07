JEZIVI SNIMAK IZ ZAGREBAČKE GONDOLE KOJA JE STALA USRED OLUJE: Ljudi ostali zarobljeni u kabini koja prokišnjava a vetar je baca

Na Tik Toku se pojavio videokao iz horor filmova, snimljen za vreme jučerašnje razorne superćelijske oluje.Snimak je iz kabine žičare u Zagrebu koja vodi od Sljemena do centra grada. Ona je usred nevremena stala. a na zastrašujućem snimku se vidi kako snažna kiša udara po staklu, a olujni vetar ljulja gondolu. Ljudi u komentarima pišu kako ne mogu da veruju da ih je neko uopšte pustio na žičaru s obzirom na to da je bila najavljena snažna oluja. Jednim od putnika koji je u sredu bio u kabiniposlepodne doživio vožnju nalik onoj iz horor filma.

- Da, u toj gondoli bio sam ja s još troje ljudi i dva psa. Žičara je stala taman kad smo bili negde na pola puta. Nije se micala neko vreme, ne znam koliko, 5, 10, 15 minuta... Bili smo u šoku. Zatim je nastavila dalje do cilja. Dole nas niko nije niti pogledao, a kamoli išta pitao. Niti nas, a niti putnike drugih gondola. Sama gondola prokišnjavala je na sve strane. Pleksiglas na prozorima toliko se savijao da smo ih pridržavali rukama misleći da će da puknu.

Bili smo potpuno mokri, a psi izvan sebe, njih mi je bilo najviše žao. Iskustvo je bilo zastrašujuće, baš kao da smo na rubu smrti. Glavom ti prođe najgori scenario - šta ako gondola padne? Ljuljala se kao igračka na vetru, bacalo nas je na sve strane. U tom trenutku ne možeš ništa, koga da zoveš? Od muke smo sve pokušali nekako da okrenemo na šalu, smejali se, računali na to da je ipak reč o novoj žičari, verovatno sertifikovanoj i za takve nalete vetra - priča mladić koji je u sredu oko 15.40 sati s društvom seo na žičaru. Kaže kako je u drugim gondolama bilo još putnika.



- Neke ljude, porodice s malom decom, pustili smo da idu pre nas. Tokom celoga dana provedenog na Sljemenu pratili smo vremensku prognozu i razvoj oblaka na aplikacijama i oluja je bila predviđena za oko 18 sati. Ali nebo je postajalo sve crnje, to nam se nije sviđalo i baš zato odlučili da krenemo dole ranije. Došli smo do žičare, videli da radi, računali smo da sve ide po protokolu. No dok smo se vozili žičarom, shvatili smo da se sprema nešto baš gadno. Oblaci su doslovce jurili na nas... I dalje mi nije jasno zašto je žičara uopšte vozila u takvim uslovima... zašto žičara nije bila zaustavljena barem dva sata ranije- pita se putnik. .

- Vidio sam izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Koliko sam shvatio, njemu su rekli da smo mi sigurno spušteni/spaseni. To nije istina - niko nas nije spašavao. Mi smo samo bespomoćno čekali da se žičara opet pokrene i spusti nas dole. Nije tu bilo nikakve intervencije niti akcije izvlačenja iz gondole - zaključuje ovaj Zagrepčanin.

Da podsetim četiri osobe su poginule a desetina ljudi je povređeno u nezapamćeno oluji koja je pogodila Zagreb juče popodne.

