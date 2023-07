OTAC I SIN UHAPŠENI ZBOG SILOVANJA I UBISTVA MLADE ŽENE: U akciji "Kula" policija Republike Srpske na području Hercegovine privela D. Z. i S. Z.

U akciji "Kula" policija RS je na području Hercegovine uhapsila oca i sina D. Z. i S. Z., koji se dovode u vezu sa ubistvom i silovanjem Svjetlane Andrić čiji su posmrtni ostaci 2017. U MUP Srpske navode da su akciju sproveli Uprava kriminalističke policije RS i Policijska uprava Trebinje.

- Akcija "Kula" usmerena je na rasvetljavanje smrti žene, čije je telo pronađeno 2017. u selu Obješenik, opština Gacko. U okviru ove akcije uhapšeni su D. Z. i S. Z. koji će uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima teško ubistvo i silovanje biti sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo u Trebinju - saopštio je MUP RS.

Inače, Svjetlani Andrić (38) se gubi svaki trag 2014. u Nevesinju. Njeno telo je tek tri godine kasnije pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, što je dodatno otežavalo celi slučaj.

Istraga je godinama tapkala u mestu, sve dok nedavno slučaj nisu preuzeli inspektori UKP-a, koji su došli do saznanja da se radi o ubistvu.

Nestala pre devet godina

Podsećanja radi, Svjetlana Andrić je nestala 2014. godine u Nevesinju i tada je imala 38 godina. Njeno telo je tri godine kasnije u devastiranoj kući pronašao vlasnik objekta, koji inače živi i radi u Beogradu.

- Utvrđeno je da je ona bila u emotivnoj vezi sa jednim od uhapšenih, i da je u vreme nestanka bila u drugom stanju. Ispostavilo se da je baš u to vreme imala zakazan abortus. Međutim, u klinici se nikada nije pojavila. Istražiteljima je upravo to bilo sumnjivo i radeći na slučaju došli su do dokaza da je Svjetlana silovana i ubijena, a sumnja se da iza svega stoje D. Z. i S. Z. - tvrdi izvor blizak istrazi.

Nakon jučerašnjeg ispitivanja D. Z. i S. Z. - otac i sin su pušteni da se brane sa slobode.

