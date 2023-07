NOVA OLUJA U SLOVENIJI STIŽE ZA PAR SATI! Izdato narandžasto upozorenje za celu zemlju, u Hrvatskoj alarm u četiri regiona (VIDEO)

Slovenačka agencija za životnu sredinu (Arso) danas je za područje cele Slovenije izdala narandžasto upozorenje na olujno nevreme koje se odnosi na period od 14 do 23 sata.

Hrvatski Jutarnji list prenosi navode Arso da je moguće snažno nevreme praćeno gradom, udarima vetra i grmljavinom.

Navodi se da će se ovog puta oluje formirati nad Slovenijom, a njihov položaj i vreme nastanka biće još teže predvideti nego u petak, kada su se olujni sistemi formirali nad susednom Italijom i kretali prema području Hrvatske.

U Sloveniji su od 18 sati u petak do 6 sati u subotu zbog nevremena na terenu bile 32 vatrogasne brigade. Zabeležena su 102 incidenta od kojih se 39 dogodilo na području regionalnog središta Slovenj Gradec, 25 na području Celja, 17 na području Ljubljane, a 14 na području Kopra.

A powerful storm with strong winds and heavy rain hit Croatia and Slovenia on Wednesday, killing at least two people and injuring several, local media said. pic.twitter.com/9qgpxb5QYV