DRAMATIČNI SNIMCI SA RODOSA: Zbog požara aktivirana i vojska i specijalci - U toku masovna evakuacija, ljudi SPAŠAVAJU ŽIVU GLAVU

Na grčkom ostrvu Rodos, zahvaćenog šumskim požarima, do sada je evakuisano oko 30.000 meštana i turista iz naselja duž devet kilometara dugog fronta na kome se vatrogasci, vojska i lokalne službe danima bore s vatrenom stihijom.

Oko 2.000 ljudi evakuisano je morem sa dve plaže na Rodosu, rekao je portparol vatrogasne službe Janis Artopios, ističući da je evakuacija protekla "bez incidenata".

Grčki Katimerini navodi da su u evakuaciji pomagala tri plovila obalske straže, vojni čamac za spasavanje, gumenjaci Specijalnih snaga i tridesetak privatnih plovila.

BBC navodi da je više od 3.500 ljudi evakuisano na sigurno kopnom i morem, a još 1.200 čeka avakuiaciju iz tri sela - Pefki, Lindos i Kalatos.

Grčka vatrogasna služba navela je za britanski medijski servbis da se izvinjava zbog "zbrke" na ostrvu, upozoravajući da bi se situacija mogla da se pogorša zbog vremenskih prilika.

