UBIO LEPU ŠEJLU ISPRED KUĆE I RANIO JOJ OCA! Zločin koji je uzdramo Crnu Goru: Dok držim mrtvo dete, on me u oči gleda i puca...

Nažalost, bilo je i krvavijih zločina i onih sa više žrtava, ali ubistvo Šejle Bakije je posebno jako uzdrmalo Crnu Goru.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Ilira Đokaja, optuženog za ubistvo Šejle Bakije (19) i ranjavanja njenog oca Šabana (42), na Karabuškom polju u Tuzima.

U optužnici se navodi da je Ilir Đokaj 30. septembra 2021, oko 15.15, s predumišljajem ubio Šejlu Bakiju i pokušao da ubije njenog oca Šabana ispred njihove porodične kuće, jer je ona odbijala da obnovi nekoliko meseci ranije prekinutu vanbračnu zajednicu sa njim. Takođe, navodi se u optužnici, Ilir je proganjao Šejlu i neposredno i telefonom, govoreći joj da među njima nije gotovo i da je njen život u njegovim rukama.

On je iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,65 milimetara, koji je neovlašćeno držao i nosio, nakon razgovora tokom kojeg je Šejla ponovila da ne želi da obnovi zajednicu sa njim i da ga ne voli, a u prisustvu njenog oca, ispalio pet hitaca ka nesrećnoj devojci, koji su je pogodili u predelu grudnog koša, leve ruke i leve noge, usled čega je preminula.

Kada je potom Šaban pokušao da ga uhvati za ruku, Ilir je pištolj okrenuo prema njemu i ispalio jedan metak pogodivši ga u grudi. On se potom udaljio ka svom vozilu marke ''audi''. Da bi, pošto je oštećeni Šaban krenuo za njim, okrivljeni, ponovo, ispalio dva projektila, od kojih je jedan oštećenog pogodio u predelu stomaka i leve noge, dok je drugi pogodio u stub na terasi kuće. Šaban je zadobio povrede opasne po život.

Dosad su na suđenju Ilira Đokaja svedočili njegov brat, kao i Šejlini roditelji.

Ilir je priznao ubistvo tokom dvoipočasovnog davanja odbrane u martu ove godine.

"Pred vama samo prazna, crna rupa od čoveka. Svestan sam da sam naneo jad i mojoj i Šejlinoj porodici i da mogu vratiti vreme, samo bih sebi oduzeo život, samo da je ostala živa moja Šejla", kazao je, između ostalog, Đokaj.

On je naveo da njegova vera nije predstavljala problem Šejli, ali jeste njenoj porodici koja se iz tog razloga od samog početka protivila njihovoj vezi.

Posebno je potresno bilo svedočenje Šejline majke Indire, krajem maja, koja je opisala šta se dogodilo ispred njihove kuće kobnog dana.

Ona je ispričala da je tog dana dok je sa Šejlom i rođakom išla do škole po mlađu ćerku srela optuženog Đokaja.

"Ćerkica je istrčala iz škole i rekla da je videla Ilira. Ušli smo u auto. Pratio nas je kolima. Nije pokazao da želi da nam se javi. Došli smo do kuće. Parkirali smo se a on iza nas. Izašli smo iz auta. Šejla je vodila mlađu sestru u kuću. Izašao je i on iz svog automobila", prisetila se majka pokojne devetnaestogodišnjakinje događaja koji su prethodili hororu, a prenela je "Pobjeda".

Onda je usledio užas.

"Tvrdim da je tom prilikom došao u našu kuću da nas sve ubije. Da ugasi jednu porodicu. Dok držim mrtvu Šejlu, on me u oči gleda i puca. I dok sam govorila 'ubi mi dete, ubi mi dete”, izašao je iz kola i preko vrata dva puta pucao ka meni. Pred očima mi je još taj njegov pogled, pogled oduševljenja šta je napravio", kazala je Indira.

Ona je negirala tvrdnje optuženog Đokaja da su se zbog vere protivili vezi.

Suđenje će se nastaviti svedočenjem Marije Đokaj, majke optuženog.

