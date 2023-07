Branka je mislila da je njen sin u dobrom braku a sa snajkom je imala divan odnos ali sada više ništa nije kao pre i ističe kako ne može ni da objasni koliko pati zbog svega.

Gospođa Branka (60) iz Dalmacije je tako vaspitavana da je za nju razvod braka greh, tako je kako kaže uči i Sveto pismo. Možete samo zamisliti šok ove žene kada je saznala za razvod braka svoga sina. Njoj je ovo bilo ravno najvećoj tragediji.

“Ja sam samo jaukala, ponavljala sam šta me je to snašlo. Danima sam se sabirala, zvala jednog, pa drugog”, govori i danas s ubrzanim otkucajima srca.

“Sin je samo rekao da je to tako, da on odlazi od prve žene i da tu ne mogu ništa promeniti, ali nije ulazio u dublje razgovore sa mnom. A i nema mi šta puno pričati šta je i kako bilo, ta žena, njena prijateljica, dolazila je k njima, i ja sam je tamo jednom, dvaput videla. Možda su se njih dvoje još negde sretali, malo smo mesto. Tu se nešto razvilo, kako i kada sada nije ni važno”, govori uzrujano gospođa Branka.

“Snaha za sve optužuje mene”

Kad je videla da tu nema pomoći i da bi joj sin mogao okrenuti leđa ako nastavi paničiti, primirila se. “Rekla sam im da mi dovedu unučicu dok sve ne reše, ali je onda snaha rekla da malena ide njenima, da smo svi mi najgori ljudi na svetu. Tu ja nju razumem, verovatno bi i sama u ljutnji i besu i ljubomori tako razmišljala. Volela bih i da se i ona urazumi, jer trenutno sada ima otrovan jezik. Mene će ovo dotući, a moram se praviti jaka, ne želim izgubiti sina i unuku”, rekla je.

Najteže joj pada što ju je snajka, koju je volela, nazvala i rekla joj da je ona za sve kriva, da ga je u svemu uvek branila, da nju nikad nije podržala kad joj se na bilo što oko njega požalila.

“Ona se žalila jedino na to da on ništa po kući ne radi, da je sve na njoj, da kako on ne vidi ni prašinu, ni prljave podove, ni veš u košari. Znam da je retko i kuvao, i na to se žalila, da ništa ne pomaže kod kuće, a da oboje rade. Ja sam ga branila, govorila joj da nije baš tako da neće baš ništa, ipak se puno i oko ćerke davao, razvozio, vodio, igrao se s njom, ne znam, meni se činilo da je svojoj ženi dobar. Ali evo što se na kraju dogodilo”, govori dalje.

Potom je naglasila da nema istine u tome da bi ona bila kriva za raspad tog braka. “To nije istina, meni se ona više sviđa kao osoba od ove nove sinovljeve žene, ja nju i nakon dosta meseci ne mogu i verovatno i neću prežaliti. Rekla sam joj to, ali ne želi čuti. Pa ljudi dragi ja sam njega na kolenima molila da se predomisli. Ali to je sada predaleko otišlo, on se, vidim, neće vratiti u taj brak, krenuo je sa životom, a i u snajki je previše prkosa i gorčine”, ispričala je ona.

Zli jezici peku

Šta će biti sa njenom unukom, kaže, ne može govoriti dok ne vidi papire. Sina poznaje toliko da zna da će tražiti redovno provođenje vremena sa svojom ćerkom jedinicom.

“Nadam se da snajka neće kočiti viđanje male s ocem, to bi ipak naškodilo detetu. Ja je slabo viđam, i patim toliko da vam ne mogu opisati koliko patim. To će našu porodicu zauvek pratiti, a ja sada mogu jedino sedeti i plakati, ili mogu svaki dan moliti da Bog sve okrene na dobro.”

“Znam i da nas celo mesto ogovara, zamislite vi koja je to drama otići s prijateljicom od žene… ali te jezike ću nekako podneti. Samo da mi se porodica vrati u kakvu takvu normalu”, rekla je za kraj gospođa Branka, prenosi Mojevrijeme.hr

