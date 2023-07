UBIJENO 15 HILJADA SVINJA: U Bijeljini traže dodatnu pomoć - šteta od afričke kuge već prešla sedam miliona KM

Kako je saopšteno, do sada je isplaćeno obeštećenje za 126 poljoprivrednih gazdinstava, kod kojih je zbog zaraze afričkom kugom izvršena eutanazija i neškodljivo uklanjanje svinja, u iznosu od više dva miliona konvertibilnih maraka.

LKC podseća da je zaključno sa 31. julom na području grada Bijeljina broj eutanaziranih i neškodljivo uklonjenih svinja premašio 15 hiljada i da direktna šteta iznosi više od sedam miliona konvertibilnih maraka.

- Još jednom napominjemo da je važno da nas informišete u vezi sa tim da li je do sada u zaraženom i ugroženom području određena ogledna farma, kako bi se utvrdila stopa mortaliteta i stopa letaliteta, a samim tim i stepen imuniteta prema virusu afričke kuge svinja. Ukoliko to do sada nije učinjeno predlažemo da se odredi ogledna farma u zaraženom i ugroženom području, na teritoriji Semberije, sve u cilju brže i efikasnije borbe protiv bolesti uzrokovane virusom afričke kuge svinja i davanja doprinosa u stvaranju potencijalnih lekova i vakcine protiv virusa - navodi se u dopisu Lokalnog kriznog centra.

