Ženu na Jadranskom moru, na metar i po dubine napala kornjača: Jedva izvukla živu glavu

Leto je uvek puno zanimljivih priča. Posebno sa plaža. Ali, ova koju je danas podelio jedan anonimni građanin spada u "verovali ili ne". Za vreme kupanja na jednoj od plaža na ostrvu Čiovo njegovu suprugu, A. D. je napala - glavata kornjača. U plićaku. I jedva je izvukla živu glavu, piše Slobodna Dalmacija.

Priča ide ovako: supruga i muž su s dvoje dece bili na kupanju na jednoj od plaža na Čiovu. Početak godišnjeg odmora, frižider i kupanje od ranog jutra. Idealno. Oko 10 supruga ulazi u more. I tada dolazi do neverovatnog obrta u danu koji je trebalo da bude porodični odmor i zabava.

- Supruga je bila na metar, metar i po dubine kada je vrisnula. Video sam siluetu nečeg velikog. Mislio sam da je hobotnica, a kada sam se približio shvatio sam da je - kornjača! Izvukao sam ženu dok je kornjača nastavila prema plaži gde ju je nazad u more upotrebom sile vratio kupač ne bi li zaštitio sebe i ostale. Ugrizla ju je iznad leđa, ugriz je veličine 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je dužine 80 do 100 centimetara. Odmah je rana prokrvarila i pomodrela.

Ni brza reakcija drugih kupača nije ublažila krvarenje. Otišli su u bolnicu gde su u prvi mah mislili da je ženu napala meduza.

- Kada smo došli u bolnicu i oni su se nasmejali. Lekarima je bilo intrigantno i pomalo smešno. Dezinfikovali su i previli ranu i dali joj tablete. Mora da proveri antitetanus zaštitu. Čitao sam da su i u Crnoj Gori bili slični slučajevi.

Kupač se pita šta bi tek bilo da mu je malo dete bilo u moru s obzirom na silinu napada. Kaže da je kornjače viđao u Kaštelanskom zalivu, ali da je ovo "van svake pameti".

- Takav napad u plićaku na metar i po. Iznenađenje i šok.

Ipak, kornjače inače ne napadaju ljude, možda se osetila ugroženom...

U Jadranskom moru žive tri vrste morskih kornjačaPatrik Krstinić iz organizacije World wide fund Adria je za magazin Riba Hrvatske opisao koje vrste kornjača ima u moru.

