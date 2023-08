SLOVENIJA U POLUVANREDNOM STANJU: U 36 sati pašće kiše kao za mesec dana, šta čeka Srbiju za vikend?

Zbog vanrednog događaja, koji dolazi u obliku jakih i dugotrajnih pljuskova, oglasili su se Agencija Republike Slovenije za okolinu (ARSO), Geološki zavod, Uprava za zaštitu i spasavanje i Civilna zaštita i uputili brojna upozorenja na nadolazeće vremenske neprilike u narednih 36 sati.

ARSO predviđa da bi danas za 24 sata na severozapadu Slovenije moglo da padne od 100 do 125 milimetara kiše, na Primorskom od 50 do 85, na drugim mestima od 50 do 75. Ništa bolje neće biti ni u petak, javljaju „Slovenske novice“.

U noći četvrtak na petak bujični vodotoci i manje reke u severnoj i centralnoj Sloveniji u početku će naglo porasti. Rast vodostaja reka će se u petak tokom dana intenzivirati i proširiti na veći deo zemlje, predviđaju meteorolozi.

-U početku su verovatne bujične poplave i poplave manjih reka, u petak tokom dana i u noći na subotu poplave reka u Podravini, Pomurju, Posavju, u porečju Savinje i Krke, Kolpe i u širem području centralne Slovenije, stoji u upozorenju.

Branko Gregorčič iz ARSO izjavio je kako ovo leto donosi puno vremenskih nepogoda i da takav razvoj događaja dugo nije viđen. Upozorio je da će današnji razvoj vremena biti nešto drugačiji od onih poslednjih nedelja.

-Više će podsećati na onu vrstu jesenje kiše, jer će se vremenski front nad Slovenijom zadržati 36 sati. Jesenja dinamika i obilje toplote i vlage doneće nove i intenzivne pljuskove. To će uglavnom biti dugotrajni intenzivni pljuskovi koji se mogu pojaviti na istim područjima, rekao je on.



Procenjuje se da će do subote ujutro pasti između 50 i 100 litara kiše, ponegde i 150 do 200 litara kiše, i to u manje od 36 sati.

-Tolike količine tipične su za mesečno razdoblje, objašnjava meteorolog i dodaje da su zbog tolike kiše, koja će izazvati bujice i lavine, izdali narandžasto upozorenje. -Možemo povećati nivo pretnje do crvenog upozorenja, dodao je on.

Uz prognozu obilnih padavina i mogućnosti poplava, komandant slovenačke civilne zaštite Srečko Šestan izdao je naređenje za pripravnost sistema civilne zaštite na celom području Slovenije:

-Aktivirao sam komandante i zamenike regionalnih štabova da budu u pripravnosti.



Rekao je da su se dodatno snabdeli opremom, ako pojedine opštine ostanu bez opreme.

Šestan je uputio i molbu svim stanovnicima Slovenije da s oprezom koriste telefonski broj 112.

-U protivnom se može dogoditi da zbog poziva koji nije hitan život dovedemo u opasnost, rekao je on.

Zbog sutrašnjeg nevremena i hrvatski Državni hidrometeorološki zavod izdao je specijalno saopštenje u kojem je upozorio na nadolazeće nevreme, preneo je „Jutarnji list“.



U Srbiji u subotu promena vremena sa obilnim padavinama i velikim padom temperature

Republički hidro-meteorološki zavod izdao je upozorenje u vezi sa promenom vremena u Srbiji u subotu.

-Za vikend će temperatura biti u padu: u subotu za oko 7°S i u većini mesta kretaće se od 25 do 30°S, osim na krajnjem jugu gde će i dalje biti veoma toplo, oko 34 °S. U nedelju u svim predelima biće svežije, od 23 do 28°S. Početkom sledeće sedmice takođe će se zadržati svežije vreme, sa dnevnom temperaturom ispod proseka za ovaj period godine, stoji u upozorenju.

U subotu, kako se navodi, sledi naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i povremeno umerenim i jakim severozapadnim vetrom koji će pre podne zahvatiti zapadne i jugozapadne predele Srbije, kao i zapad Vojvodine, a posle podne i uveče proširiće se i na ostale krajeve.

U drugom delu dana očekuje se veća količina padavina i to posebno u Banatu, delovima Beograda, centralnoj Srbiji, kao i na istoku zemlje gde se očekuje od 40 do 70 milimetara za 12 časova, lokalno i više, navodi se u upozorenju.

Autor: