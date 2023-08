DRAMATIČNE VESTI IZ REGIONA! HRVATSKOJ I SLOVENIJI PRETI APOKALIPSA Oluja ih može ostaviti bez struje i vode, a putevi će biti pod vodom

Zbog jakih i dugotrajnih pljuskova koji dolaze u Sloveniju izdata su brojna upozorenja, a nepogode mogu trajati u narednih 36 sati. U noći četvrtak na petak bujični vodotoci i manje reke u severnoj i središnjoj Sloveniji u početku će naglo porasti. Rast reka će se u petak tokom dana intenzivirati i proširiti na veći deo zemlje.

- U početku su verovatne bujične poplave i poplave manjih reka, u petak tokom dana i u noći na subotu poplave reka su moguće u Podravju, Pomurju, Posavju, u porečju Savinje i Krke, Kolpe i u šire područje središnje Slovenije - upozoravaju stručnjaci iz Agencije Republike Slovenije za životnu sredinu (ARSO).

"Ovakve nepogode leti dugo nisu viđene"

Branko Gregorčič (ARSO) kazao je kako ovo leto donosi puno vremenskih nepogoda te da takav razvoj događaja dugo nije viđen.

Upozorio je da će današnji razvoj vremena biti nešto drugačiji od onih poslednjih nedelja.

- Više će podsećati na onu vrstu jesenje kiše, jer će se ciklon nad Slovenijom zadržati 36 sati. Jesenja dinamika i obilje toplote i vlage doneće intenzivne pljuskove. Uglavnom će to biti dugotrajni intenzivni pljuskovi koji se mogu pojaviti na istim područjima - rekao je.

Procenjuje se da će do subote ujutro pasti između 50 i 100 litara kiše, ponegde i 150 do 200 litara kiše, i to u manje od 36 sati.

- Tolike količine tipične su za mesečno razdoblje - objašnjava meteorolog i dodaje da su zbog tolike kiše, koja će uzrokovati i bujice i odrone, izdali narandžasto upozorenje.

- Možemo povećati nivo opasnosti do crvenog upozorenja - dodao je.

U Sloveniji vojska u pripravnosti

Uz prognozu obilnih padavina i mogućnosti poplava, zapovednik slovenske civilne zaštite Srećko Šestan izdao je naređenje za pripravnost sistema civilne zaštite na celom području Slovenije.

- Aktivirao sam komadante i zamenike regionalnih štabova da budu u pripravnosti, pa tako i vojska - rekao je Šestan.

On je kazao da su se dodatno opremili ako pojedine opštine ostanu bez opreme. Šestan je uputio i molbu svim stanovnicima Slovenije da s oprezom koriste telefonski broj 112.

- U protivnom se može dogoditi da zbog poziva koji nije hitan život dovedemo u opasnost - rekao je.

Upozorenje na poplave u Hrvatskoj

Nevreme će u Hrvatsku stići iz zapadne Evrope, preko Slovenije, pa se već sutra očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će tokom noći i ujutru zahvatiti severni Jadran, a od sredine dana će se postepeno proširiti i na veći deo zemlje. Velika je verovatnoća grmljavinskog nevremena praćenog jakim i olujnim vetrom, ponegde i gradom.

- Moguće je poplavljivanje imovine i saobraćajne mreže. Takođe je moguć prekid snabdevanja energijom, prekid komunikacijske mreže kao i snabdevanje vodom - piše DHMZ.

- Postepeno naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već u noći i ujutro na severnom Jadranu i u kontinentalnom delu države, zatim i u središnjim predelima, a do kraja dana proširiće se i na istok i jug zemlje. Mestimično će pljuskovi biti jače izraženi i obilniji, a ponegde je moguće i grmljavinsko nevreme", istakao je DHMZ za petak.

Moguća pijavica

U noći s četvrtka na petak, kao i u subotu, očekuju nas olujno nevreme, kiša i grmljavina, na Jadranu su moguće i pijavice, rekao je za 24sata Zoran Vakula, glavni meteorolog HRT-a.

- Najviša temperatura biće većinom oko 10 stepeni niža od današnje. Pritom će već u noći na petak kiše i grmljavine biti u pograničnom području sa Slovenijom, zatim i u istočnijim krajevima. Gotovo sigurno će ponegde biti i olujnog nevremena, ne samo u petak nego još i u subotu. Osim često jakih pljuskova s grmljavinom, gotovo će sigurno lokalno biti i pijavica, a moguć je i grad - rekao je Vakula.

Ciklon će se osetiti i u Srbiji

Meteorolog Ivan Ristić upozorava da će se zemlje u regionu, kao što su Italija, Slovenija i Hrvatska, suočiti sa velikim problemima i ekstremnim vremenskim neprilikama, uključujući i opasne oluje na plažama.

Navedeni oblaci se očekuju u Srbiji subotu usled čega je izdato upozorenje za subotu popodne, kao i za noć subota na nedelju, kada se očekuje da će pasti velika količina kiše u Srbiji. A u nekim naseljenim mestima moglo pasti i do 50 milimetara.

- Cela Srbija će biti obuhvaćena ovom olujnom zonom, tako da nema pošteđenih. Ako više od 20 milimetara kiše padne u nekom naseljenom mestu, to može dovesti do poplava po ulicama i kanalizacijama, a odvodi će prestati da funkcionišu. Preporučujemo građanima da preduzmu neophodne mere i očiste odvode kako bi smanjili rizik od poplava - izjavio je Ristić.

