NOVI NAPAD KORČNJAČE NA JADRANU: Žena je počela da beži, noga joj je nakon UGRIZA bila skroz krvava

Nakon što su mnogi ostali iznenađeni slučajem koji se dogodio na Čiovu gde je glavata želva ugrizla gošću iz Solina, sličan epilog se dogodio kada je kornjača napala ženu koja se kupala u ograđenom području na području Čiova, Slatine, a prizor je mnoge kupače ponovno iznenadio.

- Žena je normalno plivala, odjednom je počela da beži, a kornjača je počela agresivno da se kreće prema njoj. Bila je u šoku, suprug je bio sa njom. Njena noga je skroz krvarila - rekao je jedan od svedoka.

Kornjače inače borave udaljene od obale najmanje dva kilometra što ukazuje na činjenicu da su jako retki slučajevi da dolaze u plićak. Imaju snažan ugriz i nisu socijalne, piše 24sata.hr.

- Nešto nije u redu sa kornjačom, verujem da je to ista, ako je ugrožena to je razlog ovakvog njenog ponašanja. U akvarijumu u bazenima dolaze povređene, nikad nisu dve u jednom jer su inače agresivne, a kada odrastu nisu socijalne. Glavate želve inače ne dolaze u plićak, ukoliko se takva situacija dogodi to ukazuje na njihovo stanje, odnosno njima nije dobro - rekla je Milena Mičić, biološkinja i osnivačica kao i vlasnica Aquarium Pula.

S obzirom na to da se radi o divljim životinjama, nije poželjno približavati im se, a njihov ugriz je dva do tri puta jači nego ljudski.

- Razlog ovakvih nesrećnih slučajeva može biti i to što je puno ljudi u moru, uzurpirali smo im njihovo prirodno stanište. Traži mir, možda je i dezorijentisana. Jedu uglavnom meduze. More se jako menja, a mi smo svi svedoci toga - zaključila je Mičić.

Podsetimo, u utorak je ženu napala glavata kornjača na području Čiova u plićaku koada je sa mužem i dvoje dece bila na kupanju na jednoj od plaža. Ugrizla ju je iznad leđa 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je dužine 80 do 100 centimetara.

Susret sa kornjačom imao je i Trogiranin M. M, koji je na letovanje došao sa devojkom i bebom od šest meseci, u Slatine. Srećom kornjača ga nije ugrizla i povredila, kao što je to bio slučaj kod prethodne žene.

Autor: