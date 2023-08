'VUKAO JE NIZU, BRAT JE STAO DA JE BRANI, A ON GA UPUCAO' - Komšinica tetke kod koje se Nizama sakrila opisala stravične momente OTMICE ŽENE I DETETA

Prvi metak monstrum Nermin Sulejmanović je ispalio na periferiji Gradačca u Nedima Pamukovića, brata od tetke po majci, nesrećne Nizame Hećimović.

Sulejmanović je došao po Nizamu kod tetke i brata gde se u njihovoj kući skrivala od njega od kada je poslednji put krvnički pretukao drogiran, piše Republika, prenosi Srpskainfo.

– Niza je bila jedna krhka žena koju je on mučio i ona je pobegla kod tetke sa bebom. Juče oko 11 sati on je došao kod Pamukovića na vrata i tražio Nizu. Kada je izašla rekao joj je da krene sa njim, ali se ona opirala. Počeo je da je bije i vuče i brat joj je stao u zaštitu. Kad je vidio da budala ima pištolj on je pobegao gore uz dvorište, a on ga je upucao u butinu i odvukao Nizu u kola i odveo je u vikendicu gde je mučenicu i ubio – ispričala je komšinica Pamukovića.

U njihovoj kući nikog nije bilo, jer je majka otišla u bolnicu kod svog ranjenog sina Nedima.

Već prijavljivan za nasilje

Podsećamo, Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

On je ubio je svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Kako se moglo videti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nakon što je pretukao i ubio svoju nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina (23), turske državljane, Džengiz Ondera i Džengiz Denisa. U krvavom piru je ranjena i majka, tačnije supruga ubijenih, koja se nalazi u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.

Poslednja objava mučki ubijene Nizame cepa srca, a više o tome pročitajte u odvojenom tekstu.

Nizama je prijavila nasilje, a onda joj je na vrata došao dželat lično, o tome detaljnije u našoj posebnoj vesti.