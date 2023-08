UBICI PODVALIO ĆORKE! Nermin je krvav upao u radnju i tražio municiju, a Hasanov postupak je za svaku pohvalu

Sedim ja na fotelji i kontam gde ću u lov za vikend. Kad čujem neku škripu točkova ispred radnje. Crni BMW. I on pravo iz auta u moju radnju. Go do pasa. Krvav. S pištoljem u ruci. Veli mi – svu municiju 9 milimetara mi daj. Sekunde su to. Razmišljam šta ću i skontam – daću mu startnu municiju. Šest kutija sam mu dao. On to zgrabi i napolje. Jedna kutija mu ispade na izlazu. Krvava ostala.

Ovako je za portal Istraga.ba svoj susret s ubicom Nerminom Sulejmanovićem opisao Hasan Jašarević, vlasnik radnje "Ribo Lovac" iz Gradačca u koju je Smajlović navratio nakon krvavog pira da se dodatno naoruža. Pre toga Sulejmanović je na društvenim mrežama najavljivao kako će nastaviti na ubija.

- Moja unuka je bila ispred radnje. Prošao je pored nje i ušao u radnju. Uperio je pištolj u mene i tražio municiju - prepričava Hasan Jašarević koji Sulejmanoviću nije dao pravu municiju, nego mu je podvalio "ćorke".

"Nisam znao koliko on ima metaka"

Kada je ubica izašao, Hasan je zaključao radnju i otišao u stan iznad.

- Tek tada sam osetio strah. Vidio sam da je unuka ok. Zaključao sam vrata od stana i napunio lovačku pušku sitnom municijom. Bojao sam se da će se, kad shvati da sam mu podmetnuo municiju, vratiti i ubiti me. Nisam znao koliko on ima metaka - ispričao je Jašarević.

Ubica se nije vraćao. Odvezao se nedaleko u jednu vikendicu nedaleko od grada. Tamo je snimio poslednje obraćanje. Kada ga je OBA locirala, specijalci MUP TK su krenuli u akciju i opkolili ga. Nermin Sulejmanović je, zatim, pucao sebi u glavu. Policija je pored njega pronašla pet kutija startne municije.

Krvavi pir Nermina SulejmanovićaPodsećamo, Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

On je ubio je svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Kako se moglo videti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nakon što je pretukao i ubio svoju nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina (23), turske državljane, Džengiz Ondera i Džengiz Denisa. U krvavom piru je ranjena i majka, tačnije supruga ubijenih, koja se nalazi u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.

Poslednja objava mučki ubijene Nizame cepa srca, a više o tome pročitajte u odvojenom tekstu.

Nizama je prijavila nasilje, a onda joj je na vrata došao dželat lično, o tome detaljnije u našoj posebnoj vesti.