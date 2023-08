OTAC MONSTRUMA IZ GRADAČCA ŠOKIRAO IZJAVOM: Dobio je dete, mislio sam da će biti bolje - Mora da mu je MOZAK IZGOREO

Fikret Sulejmanović, otac masovnog ubice iz Gradačca Nermina Sulejmanovića otkrio je da se stidi svog sina koji je ubistvom troje ljudi ceo Gradačac zavio u crno.

- Ne znam šta ga je dovelo do ovoga da ovako pogreši. Mora da mu je mozak izgoreo. Kao dete sa pet, šest godina je bio normalan, posle toga nije. On je takav van mene, to se nije hranilo sa mnom, odrastao je dalje od mene. Majka mu je umrla pre nekoliko godina, živela je sa njim. MUP ga je nabolje poznavao, samo da su ga na vreme zatvorili, da su Nizamu sklonili, da su nešto uradili u tom slučaju... Ali videli ste da se niko nije bavio time, pa smo dočekali da on eksplodira i da napravi to što je napravio - govori Nerminov otac Fikret za Republiku.

Nesrećni čovek kaže da je upoznao snajku Nizamu Hećimović, kojoj je njegov sin presudio u petak, i njihovu osmomesečnu bebu i da se tada ponadao da se monstruozni Nermin skrasio.

- Rešio sam jednog dana da ih vidim, pa sam pognuo glavu i otišao kod njih. Video sam Nizamu i bebicu na pet minuta. Bio sam srećan. Dobio je dete, mislio sam da će biti bolje, da se popravio, da će biti sve bolji i bolji zbog bebice. Međutim, ostao je isti. Ko se ne bi nadao za svoje dete da će biti bolje, pa, ko ne bi? - pita se utučeni otac.

On kaže da od muke ne sme ni da pomišlja na masakr.

- Ja samo pijem tablete i gledam u plafon, i zamišljam da ništa ne znam. Voleo bih sve da prespavam, jedno mesec dana, i da se probudim. Toliko mi nije dobro, ne znam više šta govorim - rekao nam je neutešni Fikret.

Nermin Sulejmanović je u petak oteo svoju suprugu Nizamu Hećimović sa bebom iz kuće njene tetke, a onda joj u uživo prenosu na Instagramu ispalio hitac u glavu, u svojoj vikendici. Nakon toga je otišao u grad i istim pištoljem ubio brata i oca svoje bivše devojke Dženane, Denisa i Đengiza Ondera, da bi na kraju izvršio samoubistvo kada ga je policija opkolila.