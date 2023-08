POTRESNA ISPOVEST TETKE KOD KOJE SE KRILA NIZAMA - Do detalja ispričala kako je Nermin oteo bebu i njenu sestričinu: ŠAKAMA JU JE UDARAO!

Ne stišava se bura nakon brutalne likvidacije Nizame Hećimović, koju je zverski prošlog petka ubio pomahnitali Nermin Sulejmanović.

Osim Nizame, Sulejmanović, koji je u Gradačcu sejao strah godinama, ubio je i Đengiza i Denisa Ondera i teško ranio Harisu Onder. Upucao je i policajca te Nedima Pamukovića, sina Zijade Vuković-Pamuković, Nizamine tetke.

Zijada je ekskluzivno za "Dnevni avaz" progovorila o poslednjim satima Nizaminog života te je u dahu prepričala dramu koju, kaže, neće zaboraviti do groba. Njen muž Samir je u trenutku napada pomahnitalog Nermina bio u Italiji.

"On je došao, dole je na putu auto parkirao. Na glavni ulaz nije mogao ući. Ispalio je nekoliko metaka. Nekako je uspeo da uđe u kuću i prislonio mi je pištolj na glavu vičući: "Gde je", govori kroz suze Zijada Pamuković-Vuković.

Nizama se, kada je shvatila da je došao, sakrila u sobu Zijadinog sina Nedima i zaključala se.

"Tu je ispalio metak, nije mogao odmah ući u sobu. Obišao je oko kuće. Ne sećam se da li je prozor bio otvoren. Uspeo je da razvali vrata i uđe u sobu u kojoj je bila Nizama. Mog sina Nedima je ranio u nogu i isterao napolje, ja sam sa sinom izašla napolje, zvala policiju, plakala", prepričava Zijada.

Nermin Sulejmanović je uzeo bebu i odneo je do automobila. Vratio se u kuću po Nizamu.

"Tu je bila vriska, drama, tukao ju je... Šakama je udarao, ja sam plakala i dozivala pomoć. Kada su izašli iz kuće, on je Nizamu vukao za kosu, e, to nikada neću zaboraviti. Ona je stala nasred puta i plakala je, pogledala je u mene i rekla mi: "Pomozi mi, tetka." Ja joj nisam mogla pomoći. Zvala je, molila za pomoć - govori Pamuković-Vuković i briznu u plač.

Kaže da je Nizama tražila zaštitu i od policije, i od suda, i od Nerminovih prijatelja.

"Ja i sada dođem kući, vidim njega na vratima s pištoljem i vidim svoje dete krvavo. Ona se osećala najsigurnije kod nas", kaže Nizamina tetka.

Ko je njemu rekao gde je Nizama?

"Ne znamo ko je, ali znamo da je bio u vezi s policajkom. Ne znam ni je li ona rekla, nemam dokaze, ali znam da je bila s njim. Lično sam čula kad joj je rekao da je s njom u vezi", kazala je ona.Jeziva prijetnja

Nermin je njoj rekao, svaki put kad izađem s njom, kad dođem kući, istući ću te. Zato ona nije smela da više pita Nermina za nju. Ona je imala neke njihove slike, pa je Nermin to brisao, batinao je", otkriva Zijada Vuković-Pamuković.

A onda je Zijada za avaz otkrila još jednu šokantnu informaciju.

"U jednoj od svađa koje su krenule kada je Nizama saznala za vezu Nermina i policajke on je njoj rekao: "Prvo ću ubiti dete. Ti ćeš to gledati, pa ću onda ubiti tebe, pa ću se onda vratiti i ubiti sve one koji su te podržavali", prepričava jezivu pretnju Zijada Pamuković-Vuković.

Zijadin i Samirov sin Nedim, kojeg je u pomračenju uma ranio Nermin Sulejmanović, nalazi se u UKC-u Tuzla.

"Bili smo kod njega u poseti. Dobro se oporavlja. Treba uskoro na kućno lečenje. Trauma će mu, kao i svima nama, ostati za cijeli život", kaže Zijada.