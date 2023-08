NERMINOV OTAC OTKRIO ZAŠTO SE ODREKAO SINA: Bio je eksplozivan od malih nogu - Nikada ne znaš šta će da uradi! Evo ko mu organizuje sahranu

Fikret Sulejmanović, otac ubice Nermina Sulejmanovića iz Gradačca, navodi da se sina odrekao pre 20 godina, ali i da je u konstantnom strahu da će mu neko nauditi.

- I jesam i nisam otac Nerminu. Sve ste videli i čuli. Ja sam se njega odrekao pre 20 godina kad je počeo da me tuče. Ipak je to dete, i da je najgori, dete mi je. Ceo život je po zatvorima zbog drugih kriminalaca i zbog raznih krivičnih dela. Mene oduvek nije interesovao, kad god sam nešto pokušavao sa njim, uvek je hteo da se potuče sa mnom. Onda sam odustao od njega - kaže otac na početku razgovora za Republiku.

Nesrećni čovek otkriva da je njegov sin, koji je u petak usmrtio troje ljudi, od malih nogu bio nasilnik.

- Bio je eksplozivan od malih nogu. Nikada ne znaš šta će da uradi. Još kad je bio peti-šesti razred bio je spreman da se potuče i sa mnom. Sam je za sebe čovek bio. Tako je izrastao. Imao je majku i dedu u Nemačkoj koji su mu kupovali skupe patike od 300 maraka. Bio je Al Kapone od kako se rodio i onda je upao u loše društvo. Kad god sam mogao, pokušavao da ga usmerim ka nekom normalnom putu, ali nikad nije uspeo da ide pravim putem. Možda bi i mene ubio da smo bili bliži. Bojim se da bi - kaže otac.

Fikret navodi da je njegov sin bio manupulativan i da je svima bilo teško da ga pročitaju.

- Imao je svoje ljude, bliske njemu, koji ga poznaju, ja nikad nisam bio blizak sa njim. Kad biste ga upoznali, a da ne znate ništa prethodno o njemu, pomislili biste da Nermin nije loš čovek. Veoma je bio eksplozivan i srčan. Za sve bi gubio glavu - navodi Fikret.

Na pitanje ko će sahraniti njegovog sina, kojeg se odrekao, kaže da to sigurno neće biti on.

- Nema ko od porodice da ga sahrani. To su njegovi jarani i prijatelji krimosi sredili već i organizovali. To što je uradio, to je izazvano, to ne može normalan čovek da uradi, samo zlotvor. Nešto mu je puklo u glavi čim je to uradio. I ja sam bio mlad, pa se nikada nisam tukao u životu, ni sa kim nisam imao problema po Srbiji, Italiji i Francuskoj... Imam 100 jarana. Čist sam kao suza - zaključuje otac monstruoznog ubice iz Gradačca.

Nermin Sulejmanović, podsetimo, počinio je u petak trostruko ubistvo.

Najpre je usmrtio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala. Zločin je prenosio uživo na Instagramu.

Na uznemirujućem snimku, koji je sada obrisan sa društvenih mreža, samo nekoliko sekundi pre nego što će Nizami ispaliti metak u glavu, pitao ju je zašto ga je prijavila policiji, a nesrećna žena je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nermin je potom ubio još dvoje ljudi, oca i sina, turske državljane, Đengisa i Denisa Ondera. U krvavom piru je ranjena i supruga i majka ubijenih koja se nalazi na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.