OGLASIO SE TETAK BRUTALNO UBIJENE NIZAME! Samir otkrio u kakvom je stanju njena beba: Nama ostaje trauma za ceo život

Prošlo je osam dana od tragedije koja je BiH zavila u crno. Nizama Hećimović brutalno je pretučena pa ubijena od strane nevenčanog supruga Nermina Sulejmanovića u Gradačcu i to pred očima njihove kćerke od devet meseci. Njeno ubistvo je prenosio uživo na Instagramu, piše "Avaz".

Nizama se u danima pre tragedije krila kod tetke Zijade. Ubica ju je, nažalost, pronašao i presudio joj, ali i ranio Zijadinog sina koji je pokuša da joj pomogne. Prema rečima Nizaminog teče Samira Pamukovića njena beba je dobro, ali, odraslima je trauma ostala za čitav život.

"Beba je dobro, mašala. Još se sređuje ta papirologija. Teško je sve ovo. Vrača se film na onaj teški dan koji se nikada neće zaboraviti. Nije lako", kaže Pamuković za "Avaz".

Rekao je i da mu se sin Nedim oporavlja i da je izašao iz bolnice.

Sve gledali

"Što se tiče rane još je malo... Sve je to još sveže. Nedim je izašao iz bolnice, ali još je sve sveže. Ostale su traume. To se ne može zaboraviti nikad. Ona je sve to gledala kao i moja supruga Zijada. Samo da Zijada ostane psihički zdravo. Teško ovo sve podnosi", kazao je Pamuković.

Takođe je potvrdio i da radnik sa benzinske pumpe, na koju je Nermin došao i tražio mu da natoči gorivo, od straha još nije progovorio.

"Neću nikog da optužujem. Neka sud i policija odluče ko je kriv za smrt naše Nizame", kazao je Pamuković.

Nije joj mogla pomoći

O krvavom danu kada je ubica došao na vrata, Zijada je za "Avaz" nedavno rekla da je Nermin uzeo bebu i odneo je do automobila. Vratio se u kuću po Nizamu.

"Tu je bila vriska, drama, tukao ju je... Šakama je udarao, ja sam plakala i dozivala pomoć. Kada su izašli iz kuće, on je Nizamu vukao za kosu, e, to nikada neću zaboraviti. Ona je stala nasred puta i plakala je, pogledala je u mene i rekla mi: 'Pomozi mi, tetka.' Ja joj nisam mogla pomoći. Zvala je, molila za pomoć", rekla je Nizamina tetka i briznula u plač.