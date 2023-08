MRTVI NERMIN OTKLJUČAO SVOJ MOBILNI: Ubica imao dvostruku zaštitu na 'ajfonu'! Inspektori telefon nosili u mrtvačnicu

Pored činjenice da telo monstruma Nermina Sulejmanovića, krvnika iz Gradačca, niko ne želi da preuzme i ukopa, postoji još jedan razlog što se njegovo telo i dalje nalazi u hladnjači Komemorativnog centra u Tuzli.

"Dnevni avaz" otkriva da je to zbog činjenice da je njegovo lice bilo potrebno istražiteljima kako bi otključali mobilni telefon marke "ajfon" zbog prepoznavanja preko lica. Činjenica je da je telefon posle oduzimanja morao da ostane upaljen.

Prema saznanjima "Avaza", Sulejmanović je imao tu opciju uključenu na telefonu.

- Istražitelji su njegov mobilni kojim je snimao svoj krvavi pir odneli u hladnjaču i pokušali da ga otključaju pomoću njegovog otiska prsta, međutim, bila je uključena i opcija prepoznavanja lica. Potom su otvorili oči ubice i prineli telefon licu, međutim, u tom momentu se telefon isključio zbog potrošene baterije - ispričao je izvor "Avaza".

Sve se to događalo u početku istrage, prvih dana nakon što je njegovo telo prevezeno u Komemorativni centar. No, postoje i drugi načini da se dođe do podataka iz telefona koji sada pretražuju inspektori. Kako saznajemo, biće istraženi i svi komentatori sa stravičnog snimka na Instagramu, koji je inače sada obrisan, a koji su podržavali i poticali ubicu u njegovom krvavom piru.

Originalne snimke s uklonjenog videa inspektorima dostavlja Meta.

Predmetom istrage je kompletan sadržaj u telefonu: poruke, mejlovi, fotografije, snimci i, prema planu istrage, sve će biti uspešno realizovano u najkraćem mogućem roku.

Ko sve strahuje od ubicinog telefona?

Od dana kada je Sulejmanović ubio Nizamu Hećimović, oca i sina Onder, teško ranio Harisu Onder, Nedima Pamukovića i policajca, počela je i panika među onima koji su na bilo koji način bili bliski s njim.

Od sadržaja njegovog telefona strahuju mnogi. Šta je to što će istražitelji otkriti, javnost će saznati vrlo brzo.

Upaljeno svetlo u kući

Kako su mediji objavili, u kući koja se nalazi u naselju Mionica 3, mesto Humke na broju 15, koju su reporteri "Avaza" ranije snimali, i dalje je upaljeno svetlo.

U toj kući je Nermin živio s Nizamom i detetom, a kuća je inače u vlasništvu Nerminove babe koja je ranije umrla.

