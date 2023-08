Starac aktivirao bombu u staračkom domu u Dugom Selu, otkriven i motiv? Policija objavila detalje

U domu je resorno ministarstvo poslednji inspekcijski nadzor obavilo je pre 16 meseci. Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Nije bilo ni problema sa korisnikom koji je aktivirao ručnu bombu.

Hrvatska policija otkrila je nove detalje, a u vezi sa eksplozijom koja se juče dogodila u jednom staračkom domu u Dugom Selu, u kojoj su stradale dve osobe.

Kako su naveli, 85-godišnjak je aktivirao ručnu bombu kojom je ubio sebe i ženu (81), a jednog čoveka je ranio.

"Juče, 27. avgusta oko 13.20 sati u Dugom Selu, Zagrebačkoj ulici u prizemlju kuće, objektu koji pruža usluge udomiteljstva starijima osobama, 85-godišnji korisnik smeštaja je u kuhinji objekta aktivirao eksplozivnu napravu (ručnu bombu) dok su se istoj prostoriji nalazili 81-godišnja korisnica smeštaja, 78-godišnji i 79-godišnji korisnik smeštaja. Usled eksplozije smrtno su stradali 81-godišnja korisnica smeštaja i 85-godišnjak koji je ujedno i aktivirao eksplozivnu napravu, dok je 79-godišnjak teško povređen, a 78-godišnjak nije zadobio ozljede", naveli su iz policije.

Kako dadaju, uviđajem je potvrđena sumnja u krivično delo Teško ubistvo 81-godišnjakinje, pokušaja teškog ubistva na štetu 79-godišnjaka i 78-godišnjaka.

Lekarska pomoć teško povređenom 79-godišnjaku pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava.

U toj kući, kako javlja Index, resorno ministarstvo poslednji inspekcijski nadzor obavilo je pre 16 meseci. Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

"Radi se o udomiteljskoj porodici koja se gotovo celu deceniju bavi udomiteljstvom i smešteni korisnici bili su sa našeg područja. Korisnik koji se sumnjiči da ima veze s tim nemilim događajem bio je smešten tu prethodne četiri godine, ukupno je u sistemu socijalne skrbi oko osam godina, a pre toga je bio u jednoj drugoj udomiteljskoj porodici. Problema s njim u smislu da bi bilo potrebno izmeštanje nije bilo, on se lično nije obratio da to traži niti su udomitelji to tražili", rekla je za HRT Nada Petković, v.d. šefa Područne službe Dugo Selo Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Petković je dodala kako postoje saznanja da je korisnik saznao da boluje od teške bolesti i da se na zadnjem lekarskom pregledu pokazalo kako je došlo do pogoršanja.

