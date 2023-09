Preživela udar groma - lekarima ništa nije bilo jasno: Ležala je na podu sa SPALJENOM ODEĆOM koja se dimila

U celom svetu oko 300 hiljada ljudi godišnje bude pogođeno gromom. Iako većina nažalost izgubi život, ima i onih koji prežive. A turistkinja koja je ove godine letovala u Hrvatskoj tokom proteklih oluja bila je jedna od njih.

Turistkinja iz Nemačke, Neli Peter letovala je u Hrvatskoj. Međutim, usled velikih oluja koje su ovu zemlju zadesile nedavno, Neli je zbog udara groma završila u bolnici. Lekari u karlovačkoj bolnici kažu da im je prvi put da su primili pacijenta kog je grom udario, te su zbog toga morali da se prelistaju literaturu.

Nemačka turistkinja ispričala je svoje neverovatno iskustvo.

Neli Peter rekla je da se jednog dana spremala oluja i da su se ona i njen suprug hteli što pre da se smeste u kampu na Mrežnici.

"Htela sam samo da zapalim cigaretu nakon dugog puta. Izašla sam napolje i više se ničega ne sećam. Jedino što pamtim jeste da su me tražili pored auta i da sam čula sam svog muža kako me doziva i viče: 'Neka neko dođe da pomogne'", rekla je ona.

Spaljena odeća se dimila

Njen muž, koji je prošao nepovređeno, ispričao je događaj.

"Htela je da zapali cigaru ispod drveta i odjednom je sevnulo, sve je postalo svetlo", rekao je njen suprug Uwe Peter.

Iako je bio pored, nije znao da li je grom njegovu ženu pogodio direktno, međutim zbog onoga što je video kada je svetlost prošla, sve mu je bilo jasno.

"Ne znam, sve je isijavalo svetlošću kao u filmu. Kad je svetlost prošla, žena mi je ležala na podu, cipele su bile negde ispred nje. Spaljena odeća joj se dimila. Na odeći su bile rupe", rekao je on, prenose mediji.

Međutim, žena nije videla svetlo, nije čula zvuk i nije osetila ništa tada. Kada se probudila, osetila je veliku bol.

Ono što je dodatno sve šokiralo, jeste to da je Neli imala srebrnu ogrlicu oko vrata, a na ogrlici je bio venčani prsten. Ogrlica joj se urezala, a prsten je ostavio trag na telu - na grudima gde je visio prsten sada se nalazi opekotina koja je boli.

"Osetila sam i opekotine na glavi. Velika voltaža prošla mi je kroz telo", napomenula je i dodala da je prava srećnica jer čak 25.000 manje srećnih ljudi ove godine neće preživeti udar groma.

Kakve su posledice udara groma, kada osoba preživi, ispričao je doktor iz OB Karlovac.

"U literaturi postoje objašnjene komplikacije, neke čak i nakon godina da ljudi imaju nekih neuroloških simptoma ili stvaranje tromboze. Ipak, ne može se znati da li je to baš zbog groma. Ne možemo da znamo hoće li se to kod nje javiti. Znamo samo da je gospođa jako dobro prošla s obzirom na to šta joj se dogodilo", rekao je doktor Kamal Al Rajabi iz OB-a Karlovac.

Tomislav Marević, načelnik sektora za pripravnost DUSZ-a, objašnjava šta treba da učinimo kada grmi.

"Kad primećujemo da dolazi grmljavina, da nam je jako blizu, ljudi govore da im se u tim trenucima kosa naelektriše. Tada trebamo znati da je i oko nas sve naelektrisano. Tada je najbolje da otvorimo usta, čučnemo i da se pritajimo. Usta otvorimo da nam ne strada bubna opna", objašnjava on.

