'VOLI VAS BRAT' Osuđenici u Spužu ne odustaju! STRAŽARI NAŠLI 4 TELEFONA U ŠTEKU: Prošle godine za samo 2 meseca nađeno 11 uređaja

Četri mobilna telefona pronađena su i oduzeta tokom minulog vikenda u Zatvoru za dugu kaznu u Spužu.

Prema pisanju crnogorskih Vijesti, telefoni su nađeni sakriveni u šteku u ćelijama osuđenika.

- U zidu jedne od soba u kojoj borave tri zatvorenika, u subotu pronađen je štek sa sakrivenim telefonom i punjačem. Narednog dana pronađen je štek u kom su van zatvorskih soba, bila sakrivena tri uređaja i dva punjača - pišu tamošnji mediji.

Prema istim informacijama, službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u subotu su imali pune ruke posla, a povodom zaplene oglasili su se saopštenjem.

- Prema našim informacijama, ti telefoni bili su prebačeni u krug Zatvora za duge kazne i sakriveni za dalju distribuciju, što je sprečeno. Nastavićemo sa sprovođenjem aktivnosti na pronalaženju nedozvoljenih predmeta i na sprečavanju unosa istih u zatvorski prostor - kazao je sagovornik iz UIKS-a, a prenose Vijesti.

Inače, da podsetimo, ovo nije prvi put da su u spuškom zatvoru nalaze telefoni koje osuđenici nelegalno koriste. Samo prošle godine od septembra do novembra nađeno je čak 11 telefona koji su bili skriveni na raznim štekovima u ćelijama, a mahom oduzeti telefoni pripadali su pripadnicima kotorksih klanova.

- U novembru su nađena tri telefona koja su bili skrivena na dno šerpe i to sa porukom: "Voli vas brat!" To je samo jedan od načina na koji iza zatvorskih bedema pokušavaju da unesu nedozvoljene predmete pritvorenim kriminalcima, a što pokazuje da pritvorena i zatvorena lica imaju one koji se bave pripremom stvari koje je potrebno prošvercovati sa dozvoljenim predmetima - podseća izvor i dodaje da su tokom oktobra i novembra prošle godine pored telefona zatvorski čuvari nalazili i alkohol, suplemente i bodeže.

Takođe, da podsetimo, pre tačno godinu dana zatvorski čuvari su u ćeliji u kojoj su boravili pripadnici "kavačkog" klana zajedno sa turskim državljaninom Binalom Camgozom, čija se grupa sumnjiči da je kavčanima pomogla da 8. septembra prošle godine likvidiraju šefa "škaljaraca" Jovana Vukotića u Istanbulu, tokom redovne kontrole pronašli bodež i mobilni telefon.