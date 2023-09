POŽAR U POZNATOM ZAGREBAČKOM KLUBU PODMETNUT! Policija objavila detalje nakon uviđaja: Šteta je oko 100.000 evra! (FOTO)

Nakon tromesečne pauze, popularni klub Mint club & more na zagrebačkoj Trešnjevci trebalo je 5. septembra da otvoriti svoja vrata, i to u novom ruhu i s dobro poznatim muzičkim notama Željka Samardžića. Međutim, iznenadna vatrena stihija koja je kompletno poharala prostoriju kluba i oštetila (pre)ostali deo prizemnog prostora, kao i onog na spratu, šokirala je vlasnika kluba.

Policija je kasno poslepodne objavila da je požar namerno izazvan, a ukupna šteta iznosi 100.000 evra!

Naime, u utorak malo pre 3 sata ujutro iz klupskog prostora počeo je da kulja dim dok je vatra već harala unutrašnjošću i uništavala celokupni inventar. Zagrebački vatrogasci dojavu o buktinji, odnosno "velikom otvorenom plamenu u pravcu Cibone koji se vidi s 3. sprata jedne zagrebačke zgrade" dobila je u 3.09 sati. Tom prilikom svedok je zadihano objašnjavao da ne vidi tačnu adresu požara niti šta tačno gori.

Na teren izašlo 14 vatrogasaca

Vatrogasci su u manje od pet minuta bili kod objekta koji je obavio dim do te mere da prvo nisu uopšte videli gori li i njegova unutrašnjost. Ukupno 14 vatrogasaca odmah se uhvatilo u koštac s požarom koji je potpuno uništio prostoriju veličine 15 x 20 metara, dok je ostali deo prizemlja i sprata zadimljen jer su vrata na ostalim delovima bila zatvorena. Vatra je brzo lokalizovana, a dodatno su još do zore, do pet sati ujutro, vatrogasci "češljali" objekt u potrazi za eventualnim skrivenim žarom s obzirom na to da su zidovi Minta obloženi lako gorućim delovima - drvetom, sunđerom i tkaninom.

Vlasnik kluba Kristijan Babić je šokiran. Dok je s nevericom posmatrao policijski uviđaj i nestrpljivo čekao njegove rezultate kako bi napokon saznao uzrok buktinje koja mu je pričinila enormnu štetu, ali i unela nemir u njegovo ugostiteljsko poslovanje, obratio se prisutnim novinarima na mestu paleži.

- Još ne znamo kolika je šteta. Mene su obavestili saradnici u zoru i znamo da je planulo oko 3 sata. Policija radi uviđaj koji će potrajati ceo dan. Drugih informacija nemam. Nemam nikakvih sumnji, teško je reći išta i bilo bi neozbiljno bilo šta govoriti u ovome trenutku, jel‘ uzrok u instalacijama ili u nečemu drugom. Klub je trebalo da bude otvoren za desetak dana. Nažalost, ovo je situacija koja nam se dogodila u samim finalnim pripremama za otvaranje i ovo je jedan veliki udarac - rekao je Babić.

Kaže da nije dobijao pretnje.

- Nismo ni s kim u sukobu ili u zavadi. Teško mi je da prejudiciram bilo šta. Ne znam o čemu se radi, zaista. Unutra je sve jako oštećeno, dosta je izgorelo. Ući ćemo unutra i detaljno pregledati sve kad završi uviđaj te onda odlučiti kako to obnoviti. Klub je dosta velike površine i mislim da će šteta biti procenjena na velik iznos. Sve je bilo pokriveno nadzornim kamerama i tu ćemo dobiti verovatno odgovore na pitanja. Postoji nekoliko potencijalnih mesta na kojima se to moglo dogoditi. Ali još nije otkriveno - dodao je dalje Babić, najavivši ujedno da će "otkazati naredne nastupe pevača jer će biti potrebno neko vreme da sve obnove."

Jel‘ to slučajnost, i to baš pred samo otvorenje kluba?, bili su uporni novinari s pitanjima, međutim Babić je ponavljao da je "nezahvalno išta govoriti dok policija ne završi svoj posao".

Ako se na videonadzoru koji snima unutrašnjost objekta kao i celi spoljni prostor ne uspe otkriti odakle izvor buktinje, pred policijom je velik izazov i moraće se čekati rezultati veštačenja izuzetih delova kako bi se utvrdilo je li uzrok kvar na instalacijama, odbačeni opušak tokom radova ili, pak, namerni ljudski faktor s piromanskim potpisom u vidu upozorenja.