4 KOPAČA TUNELA POBEGLA IZ CRNE GORE, LEGALNO PREŠLI GRANICU: Ovo je odalo Srbe koji su za račun kavčana krali iz depoa suda

Crnogorski istražitelji došli su do saznanja da je kriminalna grupa mahom srpskih državljana, koji su u bekstvu, prokopala tunel dug 30 metara od jedne zgrade u Njegoševoj ulici u Podgorici do zgrade Višeg suda.

Zvaničnici iz Crne Gore juče su na konferenciji koja je održana u Upravi policije u Podgorici, otkrili imena osumnjičenih Srba - Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović i Vladimir Erić, dok se za još dve NN osobe traga. Za sada se ova lica terete za kriminalno udruživanje, tešku krađu i sprečavanje dokazivanja, a sumnja se da je u kopanju tunela učestvovalo još pet osoba koje su pružale logističku podršku "kopačima".

Osumnjičeni državljani Srbije

- Sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo u delu kopanja tunela i dolaska do suda rešili slučaj. Većina tih lica dolazi iz Srbije, a imali su pomagače iz Crne Gore i to smo saznali pomoću DNK tragova i otisaka koje je forenzičarski tim našao tokom uviđaja u tunelu. Sve osumnjičene osobe imaju kriminalnu prošlost u drugim zemljama. Došli smo do podatka da su na dan otkrivanja tunela osobe napustile Crnu Goru u manjim grupama i to legalnim putem - rekao je juče Filip Adžić, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore.

- Fotografije osumnjičenih prosleđene su zemljama regiona i očekujemo dobru saradnju sa njima. Očekujemo da će uskoro biti raspisane međunarodne poternice za osumnjičenima koji su počinili ne samo krivično delo, već su i narušili ugled i bezbednost jedne zemlje - dodao je ministar.

Na konferenciji je rečeno da postoji određena povezanost ove kriminalne organizacije sa jednim licem iz podgoričkog Višeg suda i sa licima koja trenutno borave u UIKS-u, odnosno u zatvoru u Spužu.

- Lica su povezana sa jednom od najorganizovanijih i najmoćnijih kriminalnih organizacija u našoj državi - pojasnio je Filip Adžić. Tužilac Marko Mugoša koji je, takođe, bio na konferenciji, naveo je da je uviđaj trajao danima.

Tunel vodio do depoa u sudu

- Još nije tačno utvrđeno šta nedostaje iz sudskog depoa. Viši sud još radi popis. Radi se o velikom obimu materijala - rekao je Mugoša, dok je rukovodilac ODT Podgorica Duško Milanović naveo da je depo ogroman. Navodno, kopači su iz depoa dokaze iznosili u koferima i kesama, aranije je rečeno da nedostaju i pištolji koji su dokaz u postupcima protiv kavačkog i škaljarskog klana.

Podsetimo, kako su crnogorski mediji ranije pisali, sumnja se da je iz sudskog depoa, do kog je prokopan tajni prolaz, nestalo nekoliko dokaza u vezi sa istragama o kavačkom klanu. Navodno, iz depoa nedostaju i dokazi u predmetima vezanim za Slobodana Kašćelana, jednog od vođa kavačkog klana, koji se nalazi u spuškom zatvoru od aprila prošle godine, dok je drugi vođa tog klana, Radoje Zvicer, u bekstvu.

Tunel je, navodno, probijen pre nekoliko meseci, a otkriven je tek nedavno kada je jedna službenica suda slučajno osetila hladnoću, a nakon što je pomerila kutije, videla je rupu u zidu.

U grupi i žena Crnogorka pomagala Ministar crnogorske policije, Filip Adžić rekao je i da je državljanka Crne Gore deo kriminalne grupe koja je kopala tunel i da je na određeni način povezana sa Višim sudom u Podgorici. - Osoba koja je imala lažni identitet je povezana s Višim sudom i ona je bila deo grupe. Prema dosadašnjim informacijama ona je naša državljanka i nije napustila zemlju. Stan koji je iznajmljen i korišćen kao paravan za kopanje tunela iznajmila je studentkinja sa lažnim dokumentima. Rupa koja je napravljena kopanjem je zatvorena i sada ne postoji bojazan da će doći do daljeg iznošenja dokaza - rekao je Adžić.

