TRESLO SE U REGIONU - Jak zemljotres u BiH, osetio se i u Hrvatskoj: Tutnjalo je!

Jak zemljotres pogodio je BiH u 19.01, pa se čak osetio i u Hrvatskoj, piše Večernji list.

Jačina je bila 4,5 stepeni Rihtera.

Epicentar je bio 47 kilometara od Mostara i 12 kilometara od Metkovića.

