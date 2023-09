'RUDARI' ZAVRŠILI 'POSAO' NOĆ PRE NEGO ŠTO JE OTKRIVEN TUNEL OD STANA DO DEPOA - Novi detalji o aferi koja trese Crnu Goru

Crnogorski istražitelji otkrili su da su "rudari" koji su kopali tunel dug 30 metara od jednog stana u suterenu u Njegoševoj ulici u Podgorici do zgrade Višeg suda "posao" završili noć uoči što će službenica sudaotkriti rupu u depou gde se čuvaju predmeti i dokazne radnje protiv osumnjičenih.

Kako navode crnogorske Vijesti, pripadnici kriminalne grupe koji su od jula kopali tunel kako bi došli do depoa Višeg suda u Podgorici "posao" su završili u noći između 10. i 11. septembra. Pa da podsetimo, osumnjičeni da su "rudarili" do depoa Višeg suda su srpski državljani - Veljko Marković (32), njegov stric Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32) iz Loznice, za kojima se intenzivno traga. Takođe, traga se za još pet lica od kojih su dve ženske osobe.

- Grupa "rudara" je nakon obavljenog posla pokušala da ukloni tragove krivičnog dela tako što su se prvo otarasili kombija kojim su se provozili od stana u Zabjelu gde su mesecima bili smeštani do stana u Njegovševoj ulici. Kombi koji je korišćen kao prevozno sredstvo u kriminalnim radnjama odvezli su u Botonu i sakrili ga - navode lokalni mediji i dodaju:

- Sumnja se da je prvi uhapšeni član bande Predrag Mirotić (31) iz Podgorice, navodni pripadnik podgoričkog ogranka "kavačkog klana" koja je iskopala tunel pomogao "rudarima" inače, srpskim državljanima da sakriju kombi i alat koji je korišćen za kopanje.

Mirotić je, kako su preneli tamošnji mediji, uhapšen u subotu, a juče mu je određeno zadržavanje do 72 sata. Naime, on je imao ključnu ulogu u klanu s obzirom na to da je navodno obezbedio nesmetano kretanje osumnjičenima po Crnoj Gori iako su strani državljani, nabavio im stan, potreban alat i bio njihov vozač svaki dan.

- Mirotić je, prema prethodnom planu i dogovoru, od Ulice 8. marta navodio kombi registarskih oznaka TZ-AA384 kuda da se kreće do mesta Botun, gde su izbacili stvari i predmete koje su koristili prilikom kopanja tunela do depoa Višeg suda u Podgorici. Navodno, tužioci i policija prikupili su dokaze da je "čišćenje" i ukljanjanje dokaza u kombiju trajalo oko sat, nakon čega je Mirotić svojim automobilom vratio osumnjičenog do Zabjela - navode Vijesti i dodaju da je kombi nađen 13. septembra.

Mirotiću se na teret stavljaju krivična dela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim delima teška krađa i sprečavanje dokazivanja. Stavlja mu se na teret da je ta krivična djela izvršio kao pomagač.

Istraga je i dalje u toku i nju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Podgorici, koji su naveli da je depo Višeg suda ogroman i da je za sada nepoznato koliko dokaza nedostaje iz predmeta koji se vode protiv osumnjičenih. Takođe, kako su ranije naveli crnogorski zvaničnici ovim krivičnim delom poljuljana je bezbednost Crne Gore, a sumnja se da je naručilac ovog "posla" kavački klan, i to Slobodan Kašćelan koji je navodno rukovodio akcijom iz spuškog zatvora.

