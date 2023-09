DRAMA KOD DUBROVNIKA - Prevrnulo se više kajaka, u toku POTRAGA ZA LJUDIMA (VIDEO)

U toku je potraga za izletnicima sa kajaka koje su građani uočili prevrnute sa spoljne strane ostrva Lokrum, javlja Dubrovački vjesnik. Kako se nezvanično saznaje, u toku je potraga za nekoliko kajakaša koji su zapeli na talasima i ne mogu da se vrate na kopno.

Navodno, deo je uspeo da se spase izlaskom na stene, dok se za ostalima traga. Takođe, prema neslužbenim podacima među izletnicima sa kajacima bilo je i dete koje je, kako se saznaje, spaseno. Policija je primila dojavu oko 15.20 sati od građana, a u pomoć kajakašima krenuli su i građani sa brodovima. I Dubrovčanin Dominko Radić uključio se u akciju spasavanja.

"Našao sam tri prevrnuta kajaka"

- Dobio sam dojavu, izašao sam spolja Lokruma, video četiri, pet izvrnutih kajaka. Plutale su lične stvari i dokumenti. More mi je prelazilo preko barke, toliko su visoki talasi, vetar duva i do 80 kilometara na sat. U akciji je učestvovao i brod Galešnik iz Cavtata. Ja sam zvao brod Danče da izađu. Priključila se i Skala. Našao sam tri kajaka prevrnuta, plutali su dokumenti, ali nema ljudi. Ja sam uspeo da spasem dvojicu, ali ništa ne govore jer su ljudi u šoku. Zabrinjava me što sam našao i dva prsluka kako plutaju - kaže za Dubrovački vjesnik Radić.

- Vlasnici kajaka kontradiktorno govore koliko im fali ljudi. Policija s jednim i drugim gliserom je intervenisala, ja više nisam mogao izdržati zbog talasa koji mi prelivaju preko barke. Navodno je brod Galešnik spasio četvoricu - dodao je Dominko.