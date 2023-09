DRAMA U SLOVENIJI! MUŠKARAC PUCA NA POLICIJU! Odbio da spusti oružje, pa počeo da rešeta sa balkona, stigli specijalci

Kako prenosi slovenački 24ur, muškarac je nekoliko puta pucao sa balkona na policiju.

U Dražencima kod Ptuja u Sloveniji došlo je do pucnjave. Muškarac iz porodične kuće puca i na policiju, koja je u međuvremenu opkolila kuću. Napeta situacija traje satima. Policija je jutros nešto pre 9 sati dobila dojavu o pucnjavi. Dolaskom na mesto događaja zatekli su muškarca sa oružjem i više puta su tražili da ga odloži. On je to odbio i sa balkona je počeo da puca na policiju.

Kako prenosi slovenački 24ur, muškarac je nekoliko puta pucao sa balkona. Prema dosadašnjim informacijama, niko nije povređen. Na lice mesta helikopterom su stigli pripadnici Specijalne jedinice policije i policijski pregovarač, akcija je u toku. Prema prvim informacijama, povređenih nema, a policija poziva građane da ne prilaze licu mesta, prenosi slovens.

"Čovek je u 9.48 nekoliko puta kročio na balkon sa kojeg je ispalio nekoliko hitaca, a gađao je i policajce", rekla je portparolka PU Maribor Anita Kovačič Čelofiga. Na pitanje da li su tačni postovi na društvenim mrežama da muškarac u kući drži taoce, Kovačić Čelofiga je odgovorila da su policajci uspostavili kontakt sa jednom osobom i da nema informacija da je još neko sa muškarcem u kući.

Takođe nije mogla da komentariše informacije o tome da li se policija sprema da upadne u kuću. Meštani su za slovenačku javnu televiziju rekli kako osumnjičeni kod sebe ima dosta oružja.

