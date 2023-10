Silovao pastorku, a kazna mu upola manja od minimalne zbog ratnih zasluga: Sramotna odluka suda u Zagrebu

Nepravosnažnom presudom osuđen je na samo dve i po godine zatvora

Županijski sud u Zagrebu osudio je nepravosnažno na dve i po godine zatvora 54-godišnjeg K.Š. iz okoline Zagreba, nakon što je utvrđeno da je na štetu svoje punoletne pastorke počinio teško krivično delo protiv polne slobode, odnosno što ju je upotrebom sile s drugom osobom, bez njenog pristanka, silovao, a delo je počinjeno prema bliskoj osobi, javlja "Slobodna Dalmacija".

Iako je za to krivično delo propisana zatvorska kazna od minimalno pet do 15 godina zatvora, sud je išao ispod minimuma, i to zbog "naročitih olakšavajućih okolnosti".

Muškarac je osuđen jer je u drugoj polovini marta 2022. u prepodnevnim satima na adresi u prostorijama svoje porodične kuće u kojoj je u zajedničkom domaćinstvu stanovao s vanbračnom suprugom i njenom ćerkom, ušao jednom u sobu u kojoj se nalazila njegova pastorka. Kako stoji u izreci presude, protiv njene volje, a u nameri da s njom ostvari polni odnos ili izjednačenu polnu radnju, najpre ju je dirao po grudima, nakon čega joj je skinuo helanke i gaćice koje je imala na sebi. Ona mu je svo vreme govorila da se odmakne od nje, odgurivala ga rukom, pri čemu je i vrištala...

Obljuba u zajedničkoj kući

Žrtva je prijavila krivično delo gotovo mesec dana nakon što je ono počinjeno, a to, stav je suda, upućuje na to da je bila u strahu i da nije imala snage niti znala šta da uradi, a kako je to i sama svedočila. U vreme počinjenja krivičnog dela imala je 20 godina, a tada je živela je u zajedničkom domaćinstvu s počiniocem u njegovoj kući.

U vrlo opširnoj presudi sudsko veće vrlo detaljno analizira iskaze brojnih svedoka, a nepravosnažnu kaznu koja je upola manja od zakonskog minimuma obrazložili su ovako:

"Prilikom izbora vrste i mere krivičnopravne sankcije sud je primenio opšte pravilo o izboru vrste i visine kazne, polazeći od stepena krivice i svrhe kažnjavanja, a ceneći sve okolnosti koje utiču da kazna po vrsti i meri bude lakša ili teža, naročito jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra, pobude iz kojih je delo počinjeno, prijašnji život počinioca, njegove lične i imovinske prilike, te njegovo ponašanje nakon izvršenja dela i odnos prema žrtvi", navodi se u presudi, a onda kreće nabrajanje olakšavajućih okolnosti od kojih je jedna da je "optuženi krivično neosuđivana osoba u dobi od 54 godine".

"Kao olakšavajjuće je cenjeno da je optuženi učesnik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije time da je u Domovinskom ratu učestvovao od 1991. do 1995., nosilac je Spomenice Domovinskog rata i medalje 'Oluja'. Sve navedene okolnosti dovedene u međusobnu vezu i u svojoj ukupnosti predstavljaju naročito olakšavajuću okolnost."

Svestan posledica

Kao otežavajuća okolnost cenjeno je da je optuženi krivično delo počinio kao osoba zrele životne dobi i kao takav svestan značenja i posledica svojih postupaka. Nadalje, kao otežavajuće je cenjena upornost optuženog u izvršenju krivičnog dela kada uprkos protivljenju žrtve i traženju da je pusti, pa time jasno izraženom njenom protivljenju, nastavlja s izvršenjem krivičnog dela", obrazlaže sudsko veće zagrebačkog Županijskog suda, navodeći da je sud primenio odredbe o ublažavanju kazne i to zato što smatraju da je ovo što je uradio tek svojevrstan ispad!

"Naime, imajući na umu da je optuženi u dobu od 54 godine i da nije imao drugih kažnjivih ponašanja, ovo krivično delo predstavlja životni eksces. Kaznu zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci sud smatra primerenom", navodi se u presudi koju potpisuje sudija Dražen Kevrić.

Pošto se Županijsko državno tužilaštvo Zagreb žalilo, treba videti što će odlučiti Visoki krivični sud. Podsetimo, pre dve godine smanjili su presudu dubrovačkog Županijskog suda kojom je 48-godišnjak osuđen zbog polnog zlostavljanja svoje osmogodišnje pastorke. VKS je kaznu smanjio sa 14 na 11 godina zatvora, a javnost je bila zgrožena činjenicom da je deo obrazloženja glasio da je "u pravu optuženi kada tvrdi da je prvostepeni sud prilikom odmeravanja kazne precenio značenje otežavajućih, a podcjenio značenje olakšavajućih okolnosti, te propustio da optuženom ceniti kao olakšavajuću okolnost činjenicu da je učeswtvovao u Domovinskom ratu".

Provalniku u kiosk četiri godine

Koliko sudska praksa zna biti, blago rečeno, "zbunjujuća", svedoči odluka Županijskog suda u Zagrebu koji je gotovo dvostruko većom sankcijom kaznio zavisnika koji je opljačkao kiosk uzevši 800 kuna.

Dakle, na četiri godine bezuslovnog zatvora kažnjen je 39-godišnjak koji je 7. maja 2020. godine maskiran hirurškom maskom navučenom preko lica ušao u kiosk i uperivši nož prema radnici tražio da mu da novac. Sve je priznao rekavši da je zavisan o kokainu te se pokajao, ali sud mu je dao četiri godine zato što je dosad četiri puta osuđivan zbog istih krivičnih dela, što je uzeto kao otežavajuća okolnost.

