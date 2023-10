SIN POSLANIKA UHAPŠEN ZBOG UBISTVA INSPEKTORA: Postoje dve verzije zločina - Isplivali detalji mračne prošlosti privedenog mladića

Policijski inspektor Nenad Marković ubijen je noćas u Bijeljini,a za sada su uhapšene četiri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom. Među njima je i osumnjičeni Nikola K. koji je i ranije osuđivan za više krivičnih dela.

Nikola je sin poslanika u NSRS-u i njegovo ime se i ranije pojavljivalo u policijskih dosijeima.

Nikola K. i inspektor Marković prema nezvaničnim informacijama, navodno nisu bili u sukobu, a prema dosad dostupnim informacijama, u Markovića je pucano u trenutku kada je izlazio iz kluba.

Dve verzije događaja

Prema nezvaničnim informacijama pre ubistva došlo je do verbalne rasprave. Prema jednoj verziji događaja Nikoli nije bilo dopušteno da uđe u objekat, a prema drugoj verziji do prepirke je došlo unutar objekta.

Nikola K. je osoba koja se i ranije nailazila u sukobu sa zakonom te je tako već krivično gonjen i procesuiran. Naime, on je krajem prošle godine osuđen na dve godine zatvora.

Osumnjičeni, inače iz Brčkog, osuđen je na dve godine i dva meseca zatvora jer je podstrekivao druge osobe na izazivanje opšte opasnosti podmetanjem požara i eksplozije u tom gradu. Između ostalog on je podstrekivao na podmetanje požara na autu lokalnog političara.

Debeo dosije

- On je optužen da je najprije podstrekao Nedeljka Trifkovića da, za novac, podmetne požar na automobilu zastupnika u Skupštini Distrikta Uroša Vojnovića. Kako se navodi u optužnici on je Trifkovića, pošto je pristao, odvezao do kuće oštećenog pokazavši mu vozilo koje će zapaliti. Trifković je zatim 29. maja oko dva sata, držeći u ruci plastičnu flašu napunjenu benzinom prišao vozilu koje je bilo parkirano na trotoaru ispred dvorišta porodične kuće Vojnovića, a zatim posipanjem te zapaljive tečnosti i otvorenim plamenom izazvao požar koji je potpuno uništio Vojnovićev automobil - navedeno je tada iz tužilaštva u Brčkom.

Uz to, kako su naveli, Nikola K. je optužen i za podstrekivanje na izazivanje opšte opasnosti izazivanjem požara na automobilu Milenka Perendije, koji je putem maloletnog N.M. podmetnut 15. jula, ali i bacanjem eksplozivne naprave na ugostiteljski objekat Dos Manos, u naselju Kolobara, 17. augusta 2021. godine.

- Deset dana kasnije, Nikola K. je uhapšen i odmah pritvoren, a po okončanju proširene istrage, on je pred Osnovnim sudom optužen za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, u podstrekivanju. Njemu je istom optužnicom stavljeno na teret i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija jer je neovlašćeno nabavio i držao ručnu bombu M 52, koju je N. M. po njegovim uputama aktivirao i bacio na Dos Manos - dodali su iz tužilaštva.

Tokom suđenja pred Osnovnim sudom Brčko distrikta, njemu su dokazane optužbe za podstrekivanje na izazivanje opšte opasnosti paljevinom automobila Vojnovića i bacanjem bombe na Dos Manos, kao i optužbe koje se odnose na nedozvoljeno držanje eksplozivnih materija. Stoga je za ova krivična dela nepravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od dve godine i dva meseca.

S druge strane, oslobođen je od optužbe za podstrekivanje na izazivanje opšte opasnosti podmetanjem požara na automobilu Milenka Perendije. Kao i Tužilaštvo distrikta Brčko, on presudu može pobijati žalbom, nakon dostavljanja njenog pisanog otpravka.

Oglasilo se Tužilaštvo

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini oglasilo se o ubistvu Markovića, navodeći da su osim Nikole K. iz Brčkog, uhapšeni još i D.S., B.S. i D.Š. koji se terete za pomaganje u teškom ubistvu.

- U ulici Meše Selimovića ispred ugostite objekta 'Džil' u Bijeljini iz vatrenog oružja je ubijen policijski službenik N.M. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo uhapšen je izvršilac N.K. iz Brčkog, kao i tri osumnjičena lica D.S., B.S. i D.Š, koji su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su preduzimali radnje kao pomagači u izvršenju krivičnog djela - saopštilo je OJT Bijeljina.

Pogođen sa dva hica

Načelnik Odjeljenja za hirurške grane bijeljinske Bolnice Milan Todorović rekao je da je Marković u ponoć dovezen u Bolnicu bez znakova života.

Kako kaže Todorović, policijski inspektor dovezen je sa dvije rane.

- Radi se o dve rane - jednom prostelnom i jednom ustrelnom u predelu grudnog koša. On je u Bolnicu dovežen bez znakova života- rekao je Todorović novinarima.

Todorović je rekao da je Marković preminuo nakon prijema i trijaže.

