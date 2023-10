SIN NARODNOG POSLANIKA U GAĆAMA - Osumnjičeni za ubistvo inspektora u Bijeljini doveden na mesto zločina (FOTO)

Nikola K. (23), koji je osumnjičen za ubistvo policijskog inspektora Nenada Markovića (38) u Bijeljini, danas je doveden na mesto zločina.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija osumnjičenog, a kako se može videti on je samo u donjem vešu.

Pretpostavlja se da ga je fotografisao neko od prolaznika.



Osnovno javno tužilaštvo Bijeljina saopštilo je danas da je Nikola K. osumnjičen za teško ubistvo. Za pomaganje u teškom ubistvu osumnjičeni su D. S., B. S. i D. Š. Svi su uhapšeni i sprovedeni na dalju kriminalističku obradu.

Osumnjičeni je, inače, sin narodnog poslanika i člana Socijalističke partije Zorana K. iz Brčkog. I ranije je dolazio u sukob sa zakonom, a iza sebe već ima dve presude.

Istragom koju vodi tužilaštvo u Bijeljini trebalo bi da budu utvrđene okolnosti ubistva i motiv.

Podsetimo, policijski inspektor Nenad Marković ubijen je prošle noći u Bijeljini. Nikola K. i inspektor Marković prema nezvaničnim informacijama, navodno nisu bili u sukobu, a prema dosad dostupnim informacijama, u Markovića je pucano u trenutku kada je izlazio iz kluba.

Ubica iz Bijeljine u gaćama doveden na mesto zločina pic.twitter.com/wwp8pVx3JN — Pluton (@Pluton45873221) 03. октобар 2023.

Osumnjičeni osuđen je na dve godine i dva meseca zatvora jer je podstrekivao druge osobe na izazivanje opšte opasnosti podmetanjem požara i eksplozije u tom gradu. Između ostalog on je podstrekivao na podmetanje požara na autu lokalnog političara.

- On je optužen da je najpre podstrekao Nedeljka Trifkovića da, za novac, podmetne požar na automobilu zastupnika u Skupštini Distrikta Uroša Vojnovića. Kako se navodi u optužnici on je Trifkovića, pošto je pristao, odvezao do kuće oštećenog pokazavši mu vozilo koje će zapaliti. Trifković je zatim 29. maja oko dva sata, držeći u ruci plastičnu flašu napunjenu benzinom prišao vozilu koje je bilo parkirano na trotoaru ispred dvorišta porodične kuće Vojnovića, a zatim posipanjem te zapaljive tečnosti i otvorenim plamenom izazvao požar koji je potpuno uništio Vojnovićev automobil - navedeno je tada iz tužilaštva u Brčkom.

Uz to, kako su naveli, Nikola K. je optužen i za podstrekivanje na izazivanje opšte opasnosti izazivanjem požara na automobilu Milenka Perendije, koji je putem maloletnog N.M. podmetnut 15. jula, ali i bacanjem eksplozivne naprave na ugostiteljski objekat Dos Manos, u naselju Kolobara, 17. augusta 2021. godine.

Autor: