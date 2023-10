Arbutina: Ustaški simbol U na Troglavu može se posmatrati kao provokacija

Istoričar Bojan Arbutina izjavio je danas za Tanjug da se iscrtani ustaški simbol U i ispisana poruka "Za dom spremni", na Troglavu najvišem vrhu Dinare, može posmatrati kao jedna vrsta povokacije, koja dodatno uznemiruje ljude širom Hvatske i Republike Srpske.

Napominje da svako pojavljivanje simbola iz Drugog svetskog rata onih koji su počinili zločine nad srpskim narodom uznemirava ljude.

Arbutina je kazao da je ustaško U jedan od najozloglašenijih simbola, pod kojim je stradalo na stotine hiljada Srba tokom Drugog svetskog rata u genocidu koje je sprovela NDH.

"Ovo je samo jedan od brojnih primera gde se savremeno hrvatsko društvo prokazuje, i gde ispisuje takve simbole u znak sećanja na NDH. To možemo posmatrati kao jednu vrstu provokacije. To su male ekstremističke grupe koje baštine to nasleđe NDH, ali svakako da takve stvari i takve provokacije dodatno uznemiruju ljude ne samo u Bosanskom Grahu, Drvaru i tim okolnim mestima, već i širom Hrvatske i Republike Srpske", rekao je Arbutina.

Ustaški simbol U na Troglavu pic.twitter.com/Sg7h9Oj7In — Silvana (@Silvana71376830) 05. октобар 2023.

Govoreći o učenicima Osme beogradske gimnazije i Zemunske gimnazije koje će 26. oktobra posetiti Jasenovac, rekao je da Muzej žrtava genocida dogovorio tu posetu zajedno sa direktorima gimnazija, kao jednu vrstu podstreka da naši učenici srednjih škola krenu da obilaze mesta stradanja.

"To smo dogovorili kao jednu vrstu podstreka da naši učenici srednjih škola krenu obilaze mesta stradanja i da obilaze Jasenovac i Pakrac koji su najbliži učenicima iz Srbije, ako govorimo o inostranstvu, jer do tamo treba nekih tri i po sata. Svaka ekskurzija koja krene u Zapadnu Evropu prolazi pored Jasenovca", naveo je Arbutina i napomenuo da je to prva poseta srednjoškolaca iz Srbije posle 1991. godine tim mestima.