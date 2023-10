ZA 14 GODINA UKRALA MILIONE IZ FIRME, ŽIVELA U LUKSUZU, a onda je napravila OVU grešku - Evo kako je 'provaljena'

Da Tihana K. (57) nije otišla na godišnji odmor 2018. i da je pritom nije zamenila osoba koja temeljno, stavku po stavku, analizira poslovne knjige, možda bi knjigovođa opstala do današnjeg dana u uglednoj kompaniji Konica Minolta Hrvatska.

Ali Tihana K. je imala "peh", loptica sumnje se na njen višegodišnji rad zakotrljala te je otkriveno da je punih 14 godina prebacivala novac s računa svog poslodavca na lične bankovne račune. Pritom nije skrivala sve te godine da uživa na visokoj nozi, a rado je neke stvari delila i na društvenim mrežama.

Pravdala je to razvodom, pa bogatstvom roditelja... Za velikogoričko tužiteljstvo koje je pokrenulo istragu, stvar je jasna – Tihana K. se ogrešila o zakon zloupotrebivši poverenje u poslovanju. Optužnica je tereti da je od 4. avgusta 2004. do 16. maja 2018. muljala s tuđim novcem. Tačnije od novembra 2004. do 1. jula 2012. vodila je poslovne knjige firme a nakon toga računovodstvene poslove kojima je morala da štiti poslovne interese poslodavca a od 1. februara 2016. radila je kao računovođa u Odeljenju finansija i bila ovlašćena za podmirivanje obveza prema dobavljačima i pripremu platnih naloga i pripremu bankovnih transakcija za plaćanja dobavljačima. I tu je posrnula.

S ciljem da pribavi znatnu materijalnu korist, sačinjavala je i sprovodila naloge za plaćanje firme prema dobavljačima tako što je umesto broja računa dobavljača-primatelja na kojeg glasi nalog, unosila brojeve svojih bankovnih računa kao i računa bivšeg supruga. Pa su tako desetine hiljada kao i stotine hiljada kuna ‘kapale‘ na njene račune, ‘najteža‘ uplata u komadu bila je čak 1,8 miliona kuna, što je oko 240.000 evra.

Tako je zahvaljujući domišljatim manevrima prihodila više od 2,4 miliona kuna odnosno 323.695 evra, a reč je o iznosu za koji je oštetila TD Konica Minolta Hrvatska. Njen bivši suprug ispričao je u tužilaštvu da je znao u kojoj firmi Tihana K. radi i da je bila zadovoljna poslom sve dok se nisu pojavili novi vlasnici, stranci.

- Bila je zadovoljna svojom platom ali mi nikada nije rekla kolika joj je. Od 2004. pa do razvoda 2015. živeli smo od moje naknade, ćerkine invalidnine i dečjeg dodatka i Tihanine plate. O finansijama je isključivo ona vodila brigu, što je i logično jer se time bavi. Nije mi bilo poznato da je na moj račun u RBA uplaćivala novac Konica Minolta jer nisam pratio stanje na računu niti podizao novac. Sve je to radila Tihana, imala je karticu tekućeg kao i sve ostale punomoći vezane za račune – otkrio je Zdravko S. naglasivši kako nije imao saznanja o ženinim aktivnostima za vreme braka pa tako niti kasnije.

Menadžerka računovodstva Mateja K. prisetila se da je Tihana s inkriminiranim radnjama započela još 2004. ali da su to primetili tek 2018.

- Kad bi Tihana donela naloge za plaćanje, a među njima i naloge u kojima je u rubrici bankovnog računa na koji je trebalo da se obavi uplata bio naveden njen tekući račun, i nakon što bi takav račun bio plaćen, donosila je i naloge za plaćanja tog istog računa s ispravnim brojem bankovnog računa. U pravilu se radilo u kompaniji Trgotrans Prigorje koja je mesečno izdavala veći broj računa i račun koji je bio ispostavljen je zapravo dva puta plaćen, dakle jednom na Tihanin račun, a drugi put na žiro račun firme kojoj i treba. Kako firma koja je ispostavila račune nije bila oštećena jer su svi računi bili plaćeni pa nije bilo ni reklamacija, kroz duže vreme nismo ništa primetili. Nepravilnosti su se otkrile kad je 1. juna 2018. otišla na godišnji, trebalo je voditi nalog za knjiženje osnovnih sredstava pa je to odradila Mirjana M. koja je primetila jedan čudan nalog za knjiženje i koji se odnosio na Trgotrans Prigorje a nije bio vezan uz njihovu delatnost jer su oni prevoznička firma koja je obavljala prevoz strojeva – ispričala je Mateja K. otkrivši kako su potom proverili da li je reč o slučajnoj grešci ili ne.

Slučajnost je odbačena te su o tome obavestili nadređene pa su dve nedelje pribavljali svu bankovnu dokumentaciju i proveravali je s onom knjigovodstvenom.

- Kad se sve pribavilo i kad je utvrđeno razdoblje za koje je nastala šteta, obaveštena je Tihana o svemu i dobila je otkaz. Tad kad joj je uručen otkaz, nismo znali za njeno razdoblje jer se 2012. menjala verzija softverskog programa koji smo koristili. Proveravajući staru verziju programa utvrđeno je da je s nezakonitim radnjama počela 2004. i da je od tada do 2018. napravila oko 800 računa. Većinom su to bili manji iznosi koji su se odnosili na različite firme, da bi negde od 2014. najčešće koristila Trgotrans Prigorje jer su njihovi računi bili znatno veći. Nakon što se sve otkrilo, postali smo svesni nekih neuobičajenih stvari koje, u ono vreme dok smo ih primećivali, nismo tako povezivali s Tihanom, a radilo se o pošiljkama online kupovina koje su joj stizale gotovo svaki drugi, treći dan u kancelariju. Bilo je tu i određenih finansiranja ličnog izgled što je pripisivala razvodu i bogatim roditeljima koji joj pomažu – otkrila je dalje svedok.

Zanimljivo je da je Tihana K. u firmi, ispričale su bivše kolege, kupovala im skupe poklone, a ujedno im je pričala priču i da je svoju, pretpostavlja se vrlo izdašnu, platu dogovorila direktno s vlasnicima iz Češke.