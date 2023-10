POZNATO šta je UKRADENO iz depoa Višeg suda u Podgorici! Predmeti imaju veze sa Veljom Nevoljom i Maretom Mesarom - ŠOK! (FOTO)

Advokat Damir Lekić saopštio je danas tokom suđenja povodom navodnog planiranja ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na aerodromu u Tivtu početkom 2021. godine, da iz ovog predmeta nedostaju dva pištolja.

- Odbrana raspolaže informacijom da su iz depoa ukradena dva pištolja iz ovog predmeta. Predlažem da sudsko veće to proveri pre početka glavnog pretresa, jer od toga može zavisiti i odbrana optuženih- ukazao je Lekić i naveo marke i pojedinosti pištolja za koje ima saznanja da su ukradeni.

Sudija Nada Rabrenović, koja presedava sudskim većem u ovom postupku, uvažila je predlog i navela da će sud uputiti dopis Depou kako bi se navodi advokata Lekića proverili.

Podsetimo, Veljko Belivuk i Marko Miljković su krajem januara 2021. godine bili u poseti Radoju Zviceru u Kotoru. Tada su vlasti u Crnoj Gori saopštile da su sprečile atentat na njih i uhapsile nekoliko osumnjičenih muškaraca.

Inače mesec dana nakon otkrivanja tunela koji je povezivao stan u Njegoševoj ulici sa depoom Višeg suda u Podgorici, uhapšena je samo jedna osoba.

I to Podgoričanin Predrag Mirotić zbog sumnje da je izvršio krivična dela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja putem pomaganja.

Od identifikovanih kopača tunela, i njihove saradnice, Podgoričanke Katarine Baćović već mesec dana nema ni traga ni glasa.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić na konferenciji za medije 22. septembra kazao je da su u kopanju tunela učestvovali Veljko Marković (32), Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32), svi državljani Srbije.

Ta četvorka iz Loznice osumnjičena je da je po nalogu organizatora kriminalne grupe, koji još nije identifikovan, obila depo Višeg suda u Podgorici.

Prema podacima iz istrage, Dejan Jovanović je 11. septembra taksijem prešao granicu sa Srbijom.

Veljko Marković i njegov stric Milan Marković istog dana ušli su u autobus koji saobraća do Sarajeva, karte su kupili do Foče, što im je bila krajnja destinacija, dok za osumnjičenog Vladimira Erića samo postoji podatak da je ušao u Crnu Goru.

Potraga za osumnjičenima do sada nije dala rezultate.

Policija, dakle, još nije pronašla Podgoričanku Katarinu Baćović koja se sumnjiči da je kopačima tunela iznajmila poslovni prostor iz kojeg je započeto kopanje tunela.

Čelni ljudi u državi su se više puta obraćali medijima tvrdeći da istraga ide u dobrom pravcu i da očekuju hapšenja.

U dosadašnjoj istrazi kojom rukovodi podgoričko Osnovno državno tužilaštvo pregledano je na stotine sati snimaka s nadzornih kamera, pronađen je alat koji su kopači koristili kao i kombi koji su kopači koristili. Nalogodavac je i dalje zvanično nepoznat.



Naši organi gonjenja zatražili su pomoć zemalja regiona u ovom slučaju, a Portalu RTCG nedavno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno da su Upravi policije Crne Gore dostavili podatke koji su se pokazali korisnim u slučaju "Tunel".

Motiv kopanja tunela i dalje je nepoznat, a popis stvari i predmeta u sudskom depou nije do kraja izvršen zbog obima posla.

Kako smo ranije pisali na osnovu informacija koje se navode u naredbi o istrazi, osumnjičeni državljani Srbije su u periodu od 8. septembra do 11. septembra ušli u prostorije depoa, obili zaključanu kancelariju u kojoj se nalazi oružje i uzeli 16 pištolja i tri puške. Sve to je 11. septembra završilo u stanu u Ulici Ksenije Cicvarić koji je zakupila osoba koja se takođe lažno predstavljala kao Miloš Marković.