U MRTVAČNICAMA NEMA MESTA, LEŠEVE UBACUJU U KAMIONE ZA SLADOLED: Jezive scene iz Pojasa Gaze (VIDEO)

Bolnica u Pojasu Gaze koristi kamione za prevoz sladoleda iz lokalnih fabrika kao improvizovane mrtvačnice kako bi nekako nadomestili nedostatak prostora u prenatrpanim bolničkim mrtvačnicama.

CNN je objavio da je danas dobio video poruku od Jasera Kataba, forenzičkog patologa u bolnici "Mučenici Al Akse".

On je u njoj naveo da u toj bolnici u Deir al Balahu nije moguće smestiti sve veći broj mrtvih.

Navodi se da je Katab kazao da neki od leševa danima ostaju u improvizovanim skladištima pre nego što ih pokupe.

On je uputio molbu za pomoć, naglašavajući u kakvoj krizi se nalazi Pojas Gaze.

- Gazi je potrebna humanitarna pomoć - kazao je Katab.



On je rekao da su posebno potrebne hladnjače za mrtvačnice, kao i "kovčezi i oprema za otpremanje mrtvih tela".

The morgue refrigerators in #Gaza can no longer accommodate more martyrs' bodies. Ice cream truck owners volunteered their refrigerators to place the bodies, most of them belonging to women and children. pic.twitter.com/o6xpo6gj0Z