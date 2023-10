U HRVATSKOJ I SLOVENIJI PAO PRVI SNEG: Snežnim padavinama prethodilo nevreme

Najavljena promena vremena stigla je danas u Hrvatsku, a sunčano vreme zamenili su oblaci, kiša i vetar. Meteorolozi su najavili da bi danas na najvišim planinama mogao da padne sneg. Ovo se dogodilo na Platku, odnosno vrhu Radeševa, pokazuju snimci sa kamere.

Državni hidrometeorološki zavod najavljuje za sutra delimično, u centralnim i istočnim područjima i pretežno sunčano. Do jutra na jugu još može biti malo kiše, a ujutro je u unutrašnjosti moguća magla.

Na Jadranu će prema kraju dana doći do povećanja oblačnosti. Vetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu u noći i ujutru jak buran sa olujnim udarima, zatim u postepenom slabljenju.

Najniža jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 °C.

Sneg pao i u Sloveniji

Sneg je danas pao i u Sloveniji, gde je zabeleo Kredaricu koja se nalazi na 2.541 metar nadmorske visine.

Podsetimo, prolazak hladnog fronta preko splitskog područja bio je prilično buran. Iako padavine još traju, od 16.30 do 17 sati u Kaštel Gomilici je palo 30 litara kiše po metru kvadratnom. Obilan pljusak pogodio je područje Solina, a tamošnji čitaoci javljaju da su obilne padavine za kratko vreme izazvale bujične poplave.

