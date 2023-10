OSUMNJIČENI ZA UČEŠĆE U AKCIJI TUNEL OSTAJU U PRITVORU: Ostaju mesec dana iza rešetaka

Osumnjičenima u akciji "Tunel" — Katarini Baćović, Marijanu Vuljaju, Ivici Piperoviću i Nikoli Milačiću, određen je pritvor do 30 dana, nakon današnjih saslušanja u podgoričkom Osnovnom sudu.

Određivanje pritvora prethodno je predložilo Osnovno državno tužilaštvo.

Baćovićeva je uhapšena 12. oktobra posle podne, u štek stanu u podgoričkom "City kvartu".

Nekoliko sati kasnije inspektori su lisice na ruke stavili i Vuljaju, Piperoviću i Milačiću.

Vuljaj je inspektorima rekao da su obijanje depoa Višeg suda u Podgorici i krađu oružja iz te sudske prostorije organizovali Piperović i Milačić.

Provala primećena pre mesec dana

Provala u sudski depo primećena je 11. septembra, kada su nadležni najpre utvrdili da je neko “samo” ispreturao dokaze. Međutim, dok je još trajao uviđaj u obijenom depou i letimični popis dokaza u najvažnijim predmetima, otkriveno je da su lopovi u depo ušli podzemnim prolazom iz Njegoševe ulice broj 12...

Prvi krupni trag u tom slučaju, kombi koji su koristili osumnjičeni, policajci su pronašli 13. septembra.

Dan kasnije pronašli su i stan u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje im je navodno bila baza.

Predrag Mirotić, za kojeg se sumnja da je vozio kopače tunela od Zabjela do centra grada, kada su odlazili da prave podzemni prolaz do depoa Višeg suda, uhapšen je 23. septembra i određen mu je pritvor do 30 dana.

