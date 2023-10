Dodik: Zapadu ne odgova koncentrisana srpska država na Balkanu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Zapadu ne odgovara koncentrisana srpska država na Balkanu i da zato odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije, hoće da smanje snagu Republike Srpske i otimaju Crnu Goru gde kažu da srpski predstavnici ne mogu u Vladu, ali zato mogu hrvatski, albanski i muslimanski.

- Ništa se ne menja u pristupu onih koji dolaze sa Zapada ovde. Svake tri godine oni menjaju ambasadorsku strukturu. Dolaze novi koji opet krenu istim narativom. I to isto je unitarizacija i centralizuje BiH, a uništava Srpsku. Udaraju ispod pleksusa, ali borba za nas ne može predstati nikada - kazao je on za "Večernje novosti" .

Dodik je istakao da Zapad uvek dolazi sa nekim "ponudama", ali kolektivno sećanje srpskog naroda nas uvek podseća na dva bombardovanja NATO saveznika.

- Najpre su bombardovali Srpsku, pa Srbiju u nastojanju da nanesu dugoročno zlo Srbima, a o osiromašenom uranijumu kojim su ubijali naš narod nikada ne treba prestati da se govori - dodao je predsednik Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, osnovni cilj stranaca ovde je da pokažu da Srpska ne može da bude uspešna autonomna ni samostalna zajednica i da su svaki pokušaj njenog jačanja napadali strani mentori koji su prethodno razbili multietničku Jugoslaviju u kojoj su glavni narodi bili Hrvati, Srbi i Muslimani.

- Onda su nam rekli da moramo da živimo u skraćenoj maloj Jugoslaviji koja se zove BiH i u kojoj su opet najvažnija tri naroda Hrvati, Srbi i Muslimani. Apsurd do apsurda. U suštini to je neka vrsta zarobljavanja. Naš stav je jasan, BiH je ok ali onakava kako predviđa Dejtonsko slovo Ustava i BiH koja mora da bude naša volja, a ne nametnuta sa strane bilo kakvog stranog faktora - kazao je on.

Kako je naveo u građanskom ratu u BiH, Srbi su u startu okarakterisani kao loši momci i izabrano je da se satanizuju do mere da im lepe optužbe za genocid.

"Ovo nije splasnulo. Ide se i dalju razgradnju Srbije, tako što podržavaju neko navodno nezavisno Kosovo. I to i danas traje. Nikako da se nauče da Srbi ne mogu da se odreknu najvažnijeg dela teritorije, a Kosovo to jeste. I da Srbi nisu spremni da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Oni uporno to hoće i zato imamo sve ove tenzije koje se odnose na Srpsku", naglasio je Dodik.

Predsednik Republike Srpske ističe da su stranci masovno nameštali rešenja protiv Srba i kršili Dejton.

- Oteli su nam više od 90 odsto nadležnosti i nisu stali. I danas krive nas zato što ne prihvatamo da ukinemo sve što Srpska ima. Hrabrost se ogleda u tome da branimo ono što imamo jer na drugoj strani je ozbiljna sila, koja je okupljena oko SAD, Velike Britanije i koju najčešće prate njihovi evropski partneri i ne možete da očekujete autonomnu politiku Italije, Francuske ili Nemačke, jer su oni deo konglomerata koji želi da pokaže da Srpska ne može da funkcioniše - kazao je Dodik.

Prema njegovim rečima, uvek se personalizacijom pokušava nametnuti ozbiljna krivica i progon za sve srpske lidere.

On je naglasio da ipak ima ljudi, nacija i država u svetu koji ovo i te kako razumeju i koji shvataju poziciju Srpske.

- Nalazimo ih na Istoku, mislim i na Rusiju, a odmah su onda poleteli ovi sa Zapada da kažu kako je povećan ruski uticaj u regionu. Pa čekajte, šta je sa američkim, britanskim i nemačkim uticajem. Ni u promilima ruski uticaj na ovim prostorima nije koliko je njihov, ali njihov uticaj je dekadentan. Od LGBT populacije do nametanja nekih sistema vrednosti koji mogu u njihovim zemljama, ali ne i ovde. To nisu univerzalni sistemi vrednosti da se mogu nametnuti u svim zemljama - kaže Dodik.

Prema njegovim rečima, sasvim je očigledno da se ide prema multipolarnom svetu i da se Zapad zatvara u svoju ljušturu koja danas nije ni 25 odsto svetske populacije.

- EU je u ozbiljnoj krizi, ne samo ekonomskoj nego i populacionoj, gde je prosek starosti njihovog stanovništa enormno visok i sada su prinuđeni da putem migranata popunjavaju populaciju, a koja će im za 10 godina biti glavna politička snaga i to će prekomponovati EU - smatra predsednik Republike Srpske.

On je na pitanje da li Srbi treba da teže EU kazao da njegov izbor gledano dugoročno ne bi bila EU, već kako je istakao ojačati samostalnost Srpske i povezati se sa Srbijom i izgraditi autonomnu političku priču naroda koji imaznačajan potencijal.

- Taj mali, ali ipak veliki srpski narod kada ga upoiredimo sa drugim dao je veliki doprinos civilizacijskom napredku i to u uslovima da nam konstantno ne daju da živimo slobodno - istakao je on.

Dodik je najavio da će početkom novembra biti u Rusiji, i da se razgovara o mogućnosti da se desi sastanak u Kini sa njihovim predsednikom.

- Verujem da Kina i Rusija gledaju na Srpsku kao svog partnera. U Briselu ima ljudi koji se i te kako žele videti sa mnom. Znaju da mnoge odluke zavise od Republike Srpske. Naravno ja i danas na poziv mogu otići kod predsednika TurskeRedžepa Tajpa Erdogana, a o Rusiji da ne pričam - kazao je Dodik.

Predsednik Republike Srpske je dodao i da se danas homogenizacija Zapada radi na jednom stavu, a to je da su loše kina i Rusija i da je svako ko je sa njima dobar, neprijatelj.

- U eri najvećeg pritiska rekli smo ne sankcijama protiv Rudsije i danas istrajavamo na tome, kao što je uradio i predsenik Srbije Aleksandar Vučić u Srbiji - rekao je Dodik.

On je nalasio i da u Sarajevu nekima smeta što se odluke BiH ne mogu doneti bez Srba pa da zato zagovaraju priču, jedan čovek, jedan glas i o većinskom sistemu odlučivanja.

- Mislim da je moguće u jednoj varijanti imati opciju jedan čovek, jedan glas u BiH, a to je da srpska izađe iz BiH, a ono što ostane neka organizuje izbore po tom principu i većinsko odlučivanje - kazao je on.

Kako je kazao predsednik Republike Srpske za građanski rat u BiH su najzaslužniji Nemci i poručio da ništa Nemci neće raditi u Srpskoj dok je on predsednik.