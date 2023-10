UBIO ANITU, ZAKOPAO JE U TUĐ GROB, PA S NJENOG TELEFONA SLAO PORUKE - Braca o detaljima stravičnog ubistva koje je potreslo čitav region!

Slučaj koji je zaprepastio građane Hrvatske ali i ceo region desio se pre 17 godina, početkom oktobra 2006. Ljudi nisu verovali da nešto tako može da se desi na ovim prostorima. Svi su tražili devojku koja je nestala, a niko nije mogao ni da pretpostavi, a kamoli da zna da je ona već pola godine bila sahranjena i to u tuđem grobu.

Ta devojka je bila Anita Kulaš koja je rođena 2. februara 1990. godine u mestu Dugo selo u blizini Zagreba. Anita je želela da bude frizerka i volela je da se druži sa dečacima. Njena najbolja drugarica bila je dve godine starija Ivana Bertak.

"Anita je kao tinejdžerka znala da odlazi kod svojih drugarica u Zagreb i da ostane po dva, tri dana. To je u početku roditelje zbunjivalo, ali pošto se redovno vraćala kući, roditelji su to praštali. Kad je upisala srednju frizersku školu prestala je to da radi i roditelji su bili presrećni i zadovoljni. Pohađala je i praktičnu nastavu u nekom frizerskom salonu", ispričao je detektiv Braca Zdravković na svom Jutjub kanalu Agamemnon.

Jednom prilikom u kafiću Ivana je videla jednog mladića koji joj je privukao pažnju. Anita joj je rekla da je to njen komšija Štefek. Anita ga je pozvala i upoznala sa Ivanom.

Stjepan Ščančar je rođen 1982. godine, bio je lepuškast mladić i malo više ćutljiv što se devojkama nije mnogo sviđalo. Štefek je prema rečima njegovog oca jedva naučio da čita i da piše, a majka je govorila da je on jako inteligentan ali da je bio stidljiv.

Završio je samo osam razreda osnovne škole. Štefek je izrazio želju da počne da radi kao grobar govoreći da bi pre želeo da postane grobar nego da upiše prvi razred srednje škole. Postao je najmlađi i najvredniji radnik. Dok nije napunio 18 godina radio je kao pomoćnik a kad je postao punoletan dobio je posao za stalno.

"Štefek je počeo da se zabavlja sa Ivanom. Njene drugarice su znala da se našale na njegov račun. Devojčice su primetile da je on dosta stidljiv. Ivana mu je bila prva devojka i nije znao kako da se ponaša sa njom. Kad je trebalo da pokaže dozu nežnosti prema devojci, zbunjivao se. Maštao je o tome kako će Ivana da postane njegova supruga i kako će mu roditi puno dece. Upoznao ju je sa roditeljima, takođe ju je upoznao i sa poslodavcem", ispričao je detektiv.

Ivana je u početku bila zaljubljena u Štefeka, međutim, kad su izlazili on je uglavnom ćutao a i počeo je da joj prigovara da kao zauzeta ne treba da izlazi sa slobodnim devojkama. Ivana mu je na to rekla da ona još uvek ide u srednju školu i da treba da ima drugarice.

"Štefek ju je tad pitao kako može da se druži sa Anitom koja je mlađa dve godine. Takođe joj je kazao da je Anita nekoliko puta odlazila kod svojih drugarica u Zagreb i da je ostajala po nekoliko dana. Kazao joj je da će je nekad nagovoriti da pobegnu zajedno u veliki grad i da može da se desi da završe u belom roblju", ispričao je Braca.

Jednom prilikom joj je čak prebacio što je Aniti kupila telefon, a ne njemu. Tad ga je Ivana pitala da li je ljubomoran na Anitu što je on porekao govoreći da jedva čeka da ona završi srednju školu, da nađe momka i da se uda. Tad mu je rekla da je normalno da kad završe srednju školu da će otići u neki grad, možda čak i u Zagreb.

"Na kraju krajeva, mi i idemo u srednju školu da bismo našle posao. Tvoja velika greška je što nisi završio nikakav zanat jer mi neke drugarice već prebacuju u školi kako sam ja grobarka", kazao je Braca.

Štefek je bio patološki zaljubljen u Ivanu i paranoično je počeo da mrzi Anitu kao i sve druge devojke iz Ivanine ekipe. Čak je i mami rekao da su one raskolašne. Nije bio svestan da već upada u paranoju. Počeo je da mrzi Anitu čega nije bio svestan dok je ona u njega imala puno poverenje.

"Bili su zajedno na jednoj svadbi, Štefek je nju posmatrao jednim čudnim pogledom iza kog se skrivala zla misao. U tom trenutku ju je zamišljao bukvalno kao crnog đavola i smatrao je da sve češće rasprave koje ima sa Ivanom potiču od Anite", kazao je Braca.

Anita je 3. oktobra 2006. godine trebalo da polaže svoj majstorski ispit. Rekla je roditeljima da će za vikend otići kod drugarice u Zagreb kako bi kupila novi telefon. Položila je maturski ispit i želela je da časti svoje drugarice povodom lepog događaja i javila je roditeljima da će doći kući u 22 časova.

Našla se sa drugaricama u kafiću. Ivani su tokom izlaska stizale poruke od Štefeka koji je pitao kad će krenuti kući i koliko će ostati. Pozvao ju je telefonom i ona mu je odgovorila da ne mora da dolazi po nju i da će se vratiti sa drugaricama. Kad su krenule ka autobusu opet je zvao da vidi da li idu ka kućama. Ivana je odgovorila da stižu za 15 minuta i da je dosadan.

Devojke su komentarisale kako Štefek gnjavi Ivanu i rekla je da će najverovatnije da prekine tu vezu. Drugarice su joj rekle da raskid neće lako proći jer je patološki zaljubljen u njega. Tad se kod Anite probudio zaštitnički odnos prema Ivani.

"Sve drugarice su izašle jednu stanicu pre Anite. Kad je Anita izašla iz autobusa videla je Štefeka. Po njegovoj izjavi on joj je rekao Anita ja te molim da pođeš sada sa mnom jer sam na groblju zaboravio svoj telefon kad sam kopao jedan grob i malo mi je neprijatno da u ovo vreme odem sam. Tad je bilo 20 do ponoći. Anita je pristala na to. Krenuli su putem gradskog groblja.

Ujutru je Anitin otac pre posla želeo da kritikuje Anitu što je zakasnila i ušao je u sobu. Kad je video da je prazna uhvatila ga je jeza. Odmah je shvatio da Anita nije došla kući. Posle nekoliko sati dobio je poruku sa broja svoje ćerke koja je glasila ovako: "Ja neću doći danas kući jer sam otišla kod drugarice za Zagreb i biću nekoliko dana kod nje".

Otac je bio besan jer je pomislio da je to poslala njegova ćerka sećajući se da je Anita rekla da planira da za vikend ide u Zagreb. Međutim, u poruci mu je bilo nešto čudno. Poruka je bila nepismena i bio je ubeđen da je nije napisala njegova ćerka.

I Ivana je dobila poruku čudnog sadržaja: "Ivana ja sam sa jednim dečkom iz Zagreba odlučila da odem van zemlje kako bih nastavila sa njim sretno da živim".

Ivana je isto tvrdila da tu poruku nije napisala Anita. Roditelji i prijatelji su počeli da dobijaju nepismene poruke sa Anitinog broja", ispričao je detektiv.

Roditelji su odlučili da prijave Anitin nestanak policiji. Automobil Anitinog oca je bio na popravci pa je Ivana pozvala Štefeka da ih odveze u policijsku stanicu 7. oktobra. Anita je tad imala 16 godina. Policiji je prvo zapalo za oko da jedino Štefek nije dobio poruku sa Anitinog broja. Odlučili su da ga pozovu na ispitivanje. Inspektor je primetio dozu velike nervoze kod njega. Štefek je govorio da ne poznaje dovoljno Anitu jer je dosta mlađa od njega i da znajući kako je ona ranije bežala od kuće sigurno imala nekog momka i da je otišla u inostranstvo.

Nedelju dana pre Anitinog nestanka desio se jedan incident. Anita i Ivana su plesale sa jednim momkom i Štefek je to video i bio je jako ljubomoran i tražio je od društva da ga podrži u onome što je planirao da uradi. Štefek je sa drugarima izveo Ivanu i Anitu iz lokala. Dečka koji je plesao sa njima je fizički napao a njegovi drugari su išamarali Anitu i Ivanu.



Policija nije znala za ovaj događaj. Policija je počela da prati Anitin telefon. Telefon je bio lociran na brdu Martin breg u mestu Lukarišć odakle je Štefek. U tom pretraživanju su učestvovali mnogi meštani pa čak i Štefek. Posle ovog pregleda su poruke prestale da dolaze.

"Anitini roditelji su gajili nadu da im je ćerka živa. U međuvremenu policija je zaključila da najviše treba da se obrati pažnja na Ivanu i Štefeka. Neko od meštana je policiji rekao i o događaju ispred diskoteke. Meštani su policiji rekli da je Štefek prodao svoj automobil što im je bilo čudno jer je bio vezan za automobil. Policija je našla kupca i policija je tražila da se veštači automobil.

Policija je pronašla Anitine tragove u kolima. Pronašli su ih i na prednjem sedištu. Policija je pozvala Štefeka ponovo na razgovor. Štefeku je 1. februara 2007. godine uručen nalog za privođenje. Odvezen je u Zagreb. Rekli su mu da imaju saznanje da je on umešan u nestanak Anite i da imaju siguran dokaz. Štefek se uhvatio za glavu i rekao je da je morao to da uradi jer se ona mešala u njegovu vezu. Policija je bila iznenađena njegovim priznanjem i pitali su ga gde se nalazi Anita na šta je on odgovorio da se nalazi ispod jednog sanduka jer su u grobu dve osobe", kazao je Braca Zdravković.

Policiji je rekao da se Anita nalazi na mestu gde on radi. Policija je dobila informaciju ko je sve sahranjen u periodu od 3. do 7. oktobra. Anitino telo je pronađeno 2. februara u grobu žene koja je sahranjena 4. oktobra. Anita je na dan kad je pronađeno njeno telo trebalo da napuni 17 godina.

