TRAGEDIJA U MOSTARU! BEBA PREMINULA OD VELIKOG KAŠLJA: Dete nije bilo vakcinisano, moguće da je imalo i neke druge zdravstvene probleme

Dvoipomesečna beba preminula je od velikog kašlja ili hripavca u Mostaru.

Naime, u BiH je zabeležen jedan slučaj velikog kašlja ili hripavca i to u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, objavili su federalni mediji.

Bakterija koja izaziva veliki kašalj potvrđena je kod novorođenčeta, koje je nažalost preminulo. Dvoipomesečna beba nije bila vakcinisana, a imala je i drugih zdravstvenih problema.

Nadležni kažu da nema mesta širenju panike, ali pozivaju na vakcinaciju. U Hrvatskoj ima čak i epidemije velikog kašlja.

U Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-nerevanskog kantona potvrdili su da je u Sveučilinoj kliničkoj bolnici Mostar pre desetak dana zabilježen slučaj zarazne bolesti velikog kašlja ili hripavca kod dvopomesečne bebe, prenosi BHRT.

- I pored svih mera koje su kolege s klinike za pedijatriju preduzele, dete je nažalost preminulo. Mogu reći da je dete imalo i neke druge zdravstvene probleme, i mogu vam reći da dete nije bilo vakcinisano, da li zbog tih bolesti ili ne, ali to je period kad se prva doza za hripavac daje u drugome mesecu - rekao je Eniz Čolaković, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK.

Veliki kašalj ili hripavac je izuzetno zarazna bakterijska infekcija disajnih puteva, a najbolja prevencija je redovno vakcinisanje dece. U Zavodu, stoga, apeluju na redovno vakcinisanje dece kako bi se sprečila pojava i širenje zaraznih bolesti, kao što je to trenutno slučaj sa hripavcem u Hrvatskoj.

Najteže je u Splitu gde je više od 70 obolelih, dok je u Zagrebu zaraženo 10 osoba.

Hripavac se prenosi kapljičnim putem, a prvi simptomi javljaju se nakon sedam dana. Nalik su prehladi. Lekari kažu da su najugoženija mala deca koja nisu potpuno razvila imunitet i nisu vakcinisana, prenosi Srpskainfo.

- Ako imate novorođenče, to je dete do mesec dana života ili dete koje je staro do tri meseca života, a ima recimo simptome nadrženog kašlja, pri tome ne može spavati, ima isprekidani san, loše jede, ima visoku temperaturu, onda se javlja odmah. Deca koja su starija od tri godine, a nemaju visoke temperature, znači to su one iznad 39, 40, tresavice, ti mogu pričekati i treći dan simptoma - rekla je Đurđica Šešo Šimić, pedijatar, prenosi Radio Sarajevo.

Poslednji put hripavac je na području FBiH zabeležen 2018. godine, kada su 93 osobe bile zaražene.