ŽIVI SA DVE ŽENE! Kariću se ostvario SAN SVAKOG MUŠKARCA: Janu doveo supruzi u kući - dele muža, ali i KREVET

Elmedin Karić iz Busovače ima dve žene - Bosanku Fatimu i Ukrajinku Janu. Ova neobična ljubavna priča privukla je pažnju zajednice, ali i regiona, a Karić je objasnio kako se našao u "ljubavnom trouglu".

Elmedin i njegova prva supruga Fatima, koja mu je rodila tri sina, prošli su kroz brojne uspone i padove tokom godina braka.

Onda je Elmedinu, pre dve godine, u život ušla nova žena. Upoznao je Ukrajinku Janu dok je boravio u Nemačkoj na privremenom radu. Između njih se rodila ne samo ljubav, već i želja da žive zajedno, rekao je on u kameru Srećku Stipoviću, za istoimeni Jutjub kanal.

"Živeo sam s jednom već desetu godinu. S njom imam tri sina, ali sam još kao momak maštao da mi je u isto vreme imati dve žene. Janu sam upoznao u Nemačkoj. Sad će nam druga godina, ali nisam hteo da lažem ni nju ni svoju ženu. Odmah sam joj rekao: 'Ja imam ženu, imam troje dece, ali sam musliman. Imam pravo na četiri pa ti ako hoćeš pristani, ti si u drugoj veri. Šta ja znam kako ćeš ti reagovati'", priča Elmedin.

Tada mu je, kaže, Jana rekla da je zaljubljena u njega i da pristaje na sve.

"Onda sam se spakovao iz Nemačke iz Minhena, tad sam radio u BMW-u, došao za Bosnu, rekao svojoj ženi, ocu, materi. Tad sam živeo kod oca. Rekoh da imam drugu ženu i da hoću da je dovedem. Oni su sve mislili da neću. Bilo je tu malo i suza sa ženom ovom, ali ja joj kažem: 'Slušaj, ja tebe volim. Nikad te neću ostaviti. S tobom imam tri sina, ali to je moja želja da imam još jednu pored tebe. Bolje nego da idem svetom, da te varam. Ovako ću dovesti. Imam vas dve i to je to. Vas ću dve voljeti. Radiću da vam ništa ne fali'", priča Elmedin.

Elmedin je otkrio i kako se organizuju za spavanje.

"Raspored spavanja... Vidi sa jednom ženom spavam ja ovde, dok je druga sa decom tamo. Sledeća noć ide druga žena meni, ova prva ide deci. Nema veze što im nije mater, oni se vole svi, deca poštuju i ovu što im nije prava mater. Ja sam rekao i ovom starijem, što je u školi, moraš malo poštovati Janu, mi ćemo svi zajedno živeti. Poštujemo se, dogovorili smo se tako", priča Elmedin.

Otac ga izbacio iz kuće

Iako je Elmedin zadovoljan svojim životom, njegov otac nije mogao ovo da prihvati, zbog čega ga je isterao iz kuće.

Međutim, Elmedin je odlučio da kupi kuću na otplatu, gde sada živi sa svojim suprugama i decom.

