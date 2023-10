Županijski sud u Zagrebu ponovo je proglasio krivim Branimira Glavaša i troje saoptuženih za ubistva i mučenje osiječkih Srba tokom poslednjeg rata u predmetima koji su vođeni pod nazivom "garaža" i "selotejp".

Glavaš je, kako prenose hrvatski mediji, osuđen nepravosnažno na sedam godina zatvora i moraće odmah ponovo u zatvor. Krivima su proglašeni i Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić i Zdravko Dragić.

Podsećamo, na prvom suđenju Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravosnažnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odležao i većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u BiH gde je otišao uoči izricanja prve presude.

Predsednik Udruženja Krajišnika Srbije Mile Bosnić kaže da su neoustaške snage, među kojima su Ponoš i slični, počele da se objedinjuju, onda su i krajišnici napravili svoj ''Pokret Srba krajišnika'', zbog ovakvih tema i priča.

- Nažalost, mi tu ne možemo ništa. Oni brane domovinski rat, i sve je to u toj funkciji. Neko ko je učestvovao u domovinskom ratu ne može biti kriv, a Srbe smeju da ubijaju je l'? Biti domoljub, to znači da si bezgrežan. Oni sada odugovlače, malo ga puste, pa ide u Bosnu, pa u Banju... Na sledećoj instanci će to biti kućni pritvor, pa će biti da je odležao, da nije kriv... - rekao je Bosnić.

Kako je dodao, sa druge strane, Srbima se normalno sudi, i za pogled se dobija 14. godina.

- Sve čine da odbrane ono što se ne može odbraniti, da je to etničko čišćenje i genocid - rekao je Bosnić potom.

Prva presuda je bila 10 godina, pa će biti manje. Ovo je sada dizanje rejtinga. lako bi on došao do evropskog parlamenta, naveo je Bosnić.

- Domoljub je silovao neku hrvaticu, i njemu je olakšavajuća okolnost što je domoljub - Zasmislite to?! - dodao je Bosnić.

Zamislite kako se osećaju Srbi u Osijeku, šta oni mogu da očekuju, kaže Bosnić.

