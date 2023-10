EVAKUACIJA U SLOVENIJI: Stiglo snažno nevreme, naredna 24 sata su KRITIČNA! MEŠTANI VEĆ NAPUŠTAJU DOMOVE

Agencija za životnu sredinu Slovenije izdala je upozorenje zbog pljuskova i jakih udara vetra, a u Baškoj Grapi je predložena evakuacija.

Posebno jako nevreme očekuje se na širem području Julijskih Alpa i njihovog podnožja, prenosi RTV Slovenija.

Najugroženiji meštani Koritnice već su preventivno počeli da napuštaju svoje domove zbog prognoze da bi vodotokovi narednih dana ponovo mogli da porastu.

⚡A interesting week ahead for Europe.

Storms are heading into Western Europe, with windstorm #Ciarán for the UK and France.

Floods also expected in #Italy, #Austria, and #Slovenia. pic.twitter.com/yG4JkAxWVX