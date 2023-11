Pavićević: U Crnoj Gori se manje govori o izboru Spajića za premijera, koliko je tema da je Mandić izabran za predsednika Skupštine i građani to pozdravljaju! (VIDEO)

Ne postoji bolja osoba u smislu političkog autoriteta od Andrije Mandića, dodaje da će on svojim ponašanjem u narednom vremenu da doprinese u stabilizaciji prilika u Crnoj Gori, rekao je za PINK, politikolog prof. dr Vladimir Pavićević.

Skupština Crne Gore izabrala je 44. vladu, na čelu sa Milojkom Spajićem, a novi premijer poručio je da je izabrana Vlada sa najvećom podrškom u istoriji Crne Gore.

Pavićević je rekao da su svi protesti koji su bili organizovani, bili niskog intenziteta, slabi sa malim brojem ljudi.

- Po tim protestima koji su organizovani toga dana kada je Mandić biran u Skupštini za predsednika Skupštine Crne Gore, tu se zapravo moglo videti koliko je Milov DPS u strašnom padu što se tiče političke moći i političkog uticaja - rekao je Pavićević i dodaje:

- To je sada strmoglavi pad i tom padu će veoma da doprinese i to što je Andrija Mandić izabran za predsednika Skupštine Crnoe Gore.

- Tri su teme koje su građanima Crne Gore najrelevantnije. Manje se govori o tome da je Spajić izabran za premijera, koliko je tema da je Mandić izabran za predsednika Skupštine i građani to pozdravljaju, svi, osim Milovih medija - rekao je Pavićević.

Kada je popis stanovništva u pitanju, Pavićević je rekao da odgovori na ta pitanja služi jednoj državi da se pravi strategija razvoja. Kako kaže, jedini koji su se bunili protiv popisa jesu isto ovi Milovi iz DPS-a.

- Imamo najavu da će potpis početi 30. novembra i da se više neće odlagati. Mi ćemo to sačekati i agitovati za to da bude organizovan jer je to dobro sa stanovišta Crne Gore i celog društva - rekao je Pavićević.

