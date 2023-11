MAŠKE, SREĆAN TI ROĐENDAN! DANAS ĆU ZAGRLITI HLADNU PLOČU UMESTO TEBE! Reči oca dečaka ubijenog u masakru na Cetinju KIDAJU DUŠU

Miloš Martinović, otac Mašana (11) i Marka (7) koji su 12. avgusta 2022. zverski ubijeni u masakru, kao i njihova majka, a njegova supruga Nataša (35) oglasio se na društvenim mrežama povodom rođendana starijeg sina.

Neutešni čovek tog krvavog dana ostao je bez cele porodice, a njegovu tugu i bol neretno podeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama gde objavljuje tužne stihove, njihove srećne porodične fotografije. Tako je bilo i juče kada se oglasio povodom 12. rođendana svog sina Mašana, koji bi da ga ubica Vuk Borilović (35), inače njihov gazda stana koji su iznajmljivali nije ubio.

- Sine, Maške moj, došao je još jedan rođendan da te otac ne može zagrliti i poželeti ti da mi živiš još dugo... tvoj 12 rođendan - napisao je u potresnoj poruci otac brutalno ubijenog dečaka i dodao:

- I danas ću zagrliti hladnu ploču vaše večne kuće, nadajući se da ćete čuti moje želje, moje jecaje da mi vas Bog vrati. Zašto me živote ne pogledaš u oči, pogledaj me ako snage imaš, pogledaj me pa mi reci zašto mi uze sve što volim!?

Ovu tužnu i srceparajuću rođendansku čestitku Miloš Martinović je objavio uz niz fotografija na kojima je njegov stariji sin nasmejan, gde pozira s njim ili sa na fudbalskom terenu.

Komentari koji prate ovu objavu kidaju dušu, a ovo su samo neki od njih:

- Šta reći, a ne zaplakati... Srećan rođendan Mašane naš lepi, budi nam dobro na tom nekom lepšem mestu i neka te anđeli čuvaju zajedno sa bratom i mamom - piše u jednom od komentara, dok je baka dečaka i majka ubijene Nataše Martinović takođe, napisala tužnu poruku.

- Tuge naše bez leka, kako da živimo bez vas. Kako da vaš Roki bude srećan, kada ste vi bili njegova sreća - napisala je neutešna žena.

Inače, u nedelju je opet bila organizovana tužna povorka od mesta zločina u cetinjskom naselju Medovina do centra grada gde su okupljeni, ožalošćene porodice žrtava nosile njihove uramljene fotografije obučeni u crnini.

Pa da podsetimo, Vuk Borilović (35) kobnog 12. avgusta prošle godine počinio je najveći masakar u novijoj istoriji Crne Gore kada je nakon što se navodno, vrati iz crkve uzeo pušku i počeo svojoj krvavi pir, u kome je ubio njih 10, a ranio šest osoba. Masovni ubica je lišen života posle zločina nakon što ga je lokalna policija opkolila i sasula pet hitaca u njega i na taj način zaustavila još veću tragediju.

