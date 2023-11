BEBA PREŽIVELA MASAKR U GRADAČCU - Devojčica koja je gledala kako joj otac ubija majku napunila godinu dana

Nermin Sulejmanović brutalno je pretukao, a potom ubio svoju nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović. Svoj krvavi pir počinio je naočigled njihove ćerke, koja je tada imala manje od godinu dana.

U ime porodice Nizame Hećimović, Riad Sendić, njihov blizak rođak, govorio je za Avaz, a prenosi Srpskainfo.

Razočarani radom istražnih organa, porodica čeka odgovore na brojna pitanja, između ostalog i na pitanje ko je monstrumu Nerminu Sulejmanoviću odao njenu lokaciju.

Otkrio je i da je porodica 18. oktobra obeležila 1. rođendan malene Lene.

- Mi kao porodica ćemo učiniti sve da joj pružimo maksimalnu ljubav i negu. 18. oktobra je bilo jako emotivno - kazao je Sendić.

Dete je dobro, a Nizamina sestra je njen privremeni staratelj.

Krvavi pir

Sulejmanović (35) ubio je tri osobe i isto toliko ranio. Monstrum je ubistvo nevenčane supruge Nizame Hećimović prenosio uživo na Instagramu.

Sulejmanović je rano ujutro krvnički pretukao suprugu, a zatim joj pucao u glavu iz pištolja u prenosu uživo. Svoju ćerku, koja je još beba, ostavio je uplakanu u lokvi majčine krvi, a zatim seo u automobil. Nešto kasnije se ponovo javio u drugom uključenju uživo na Instagramu.

- Žena je trebalo samo da shvati ozbiljnost i to je to. Ubio sam još dva dušmana. I to je to. Beba je na sigurnom. Ubio sam još dva dušmana, oca i sina, Bog zna kako su mi samo naleteli - rekao je Sulejmanović.

Sulejmanović je ubio turske državljanine Ondera i njegovog sina Denisa Đengiza. Ranjeni su Džengizova žena Harisa, Nizamin brat Nedim Pamuković i policajac Husein Kotorić.

Sulejmanović nije hteo da se preda i ubio se pred policajcem.