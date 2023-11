MINISTRU BANOŽIĆU PRETI VIŠEGODIŠNJA ROBIJA: Još se čekaju rezultati krvi, ZANEMARIO SVA PRAVILA - Evo šta kaže zakon

Sada već bivši ministar obrane Mario Banožić jutros je svojim terencem izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji vozač kombija Goran Šarić.

Banožić je nesreću izazvao oko 6:15 kad je išao u lov.

Biljana Luburić, zamenica tužioca, rekla je da je došlo do nesreće tako što je Banožić, krenuo da pretiče kamion ne proverivši da to može učiniti na siguran način, te je došlo do čeonog sudara sa kombijem koji se kretao iz suprotnog smera.

Navela je da su Banožiću uzeli uzorak krvi i urina kako bi utvrdili prisustvo alkohola ili opijata, ali da još nisu dobili rezultate.

Premijer Andrej Plenković objavio je na konferenciji za medije da je smenio Banožića, ali sada se postavlja pitanje Banožićeve krivične odgovornosti.

Prema Kaznenom zakonu, učesnik u saobraćaju koji kršenjem propisa o bezbednosti izazove opasnost po život ljudi ili imovinu velikih razmera, pa zbog toga prouzrokuje smrt jedne ili više osoba kazniće se kaznom zatvora od tri do 15 godina.

U slučaju da se radi o nemaru, kazna je od jedne do osam godina, ali prema onome što do sada znamo, a to je da je Mario Banožić svesno krenuo u preticanje po lošim vremenskim uslovima i smanjenoj vidljivosti, teško da se to može kvalifikovati kao nemar, pišu hrvatski mediji.

