MILOVANOVIĆ ZA PINK: Radujem se izboru Andrije Mandića i smanjenju tenzija! Srbija i Crna Gora su uvek bile bratske zemlje i treba da sarađuju

Jedan od lidera nedavno rasformiranog proruskog Demokratskog fronta, Andrija Mandić, izabran je 30. oktobra za predsednika Skupštine Crne Gore. Izbor Mandića je, nakon višesatne rasprave, podržalo 49 poslanika nove parlamentarne većine - koalicija Za budućnost Crne Gore (stranke nekadašnjeg Demokratskog fronta), pokret Evropa sad, Demokrate, prosrpska Socijalistička narodna partija i dvije albanske stranke.

Saša Milovanović, urednik "Srpskog telegrafa" kaže da su Srbi u Crnoj Gori 32 godine bili uvek dobri za glasanje a ne za vladanje, što se sada, konačno, menja.

- To je služilo da bi jedna garnitura bila na vlasti, da bi održavala tu nit, radujem se činjenici da će bratski narodi da žive u miru i prosperitetu - rekao je on.

Kako kaže, Srbija i Crna Gora treba da sarađuju.

- Radujem se izboru Mandića, smanjenju tenzija, danu kada će Srbi u Crnoj Gori da se osećaju tako da mogu da razviju zastavu svoje zemlje, i da im niko ništa ne dobaci - naveo je Milovanović.

Profesor Vlada Pavićević kaže da je politička situacija u Crnoj Gori trenutno stabilna, i da ide u tri fronta. Kao najbitniju crtu, istakao je Amdriju Mandića.

- Crna Gora će da ide ka daljoj stabilizaciji, ubeđen sam u to - rekao je on.

- Milo nije odustao od daljih političkih planova i ambicija. On i dalje upravlja DPS-om, i sada je smislio nešto... Sećate li se Duška Markovića? Pre neki dan se on pojavljuje kod Milove drugarice na televiziji. I pita njega Tamara da li razmišlja da pravi novu stranku, i on kao "razmisliće". Milo zna da niko sa njim sada neće da pravi ništa. I Spajić se povukao, napravio dobri iskorak. I onda je Milo ovo smislio - navodi Pavićević.

