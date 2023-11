MINISTAR JE IMAO ALKOHOL U KRVI KAD JE IZAZVAO UDES? Ovo stoji u kartonu, ali se pominje i "prazan hod"

Bivši ministar odbrane, Mario Banožić, koji je izazvao saobraćajnu nesreću u blizini Vinkovaca, u kojoj je poginuo otac dvoje dece, Goran Š. (40), imao je 0.29 promila alkohola u krvi, nezvanično saznaju hrvatski mediji.

Naime, po pisanju "24sata", Banožiću je tog jutra, u 6.45 časova, na Hitnom prijemu u vinkovačkoj bolnici izvađena krv kako bi se odredila krvna grupa u slučaju da je potrebna transfuzija, kao i kako bi se utvrdilo da li postoji prisustvo alkohola u krvi, ali rezultati još uvek nisu saopšteni.Međutim, kako tvrdi izvor iz bolnice poznat redakciji "24sata", rezultati preliminarne analize pokazali su da je bivši ministar imao 0,29 promila alkohola u krvi. Ovaj rezultat je analiziran aparatom u službenoj laboratoriji bolnice u Vinkovcima, dok je zaveden i u medicinskom dokumentu u sistemu bolnice.

"Sedam sati praznog hoda"

Nekoliko sati nakon prijema u vinkovačku bolnicu, Banožić je prevezen u KBC Osijek, dok sagovornici hrvatskog portala navode da su između 13 i 14 časova, Banožiću službeno uzeti urin i krv, koji su poslati na veštačenje u Centar "Fran Vučetić" u Zagrebu.

Nameće se da su uzorci uzeti posle sedam sati, po pisanju portala, kada više nema tragova alkohola u organizmu.

"Uzorci krvi uzeti su samo u Osijeku"

- Policijski je protokol da se odmah nakon teške saobraćajne nezgode, u kojoj ima poginulih i teško povređenih, uzimaju uzorci krvi i urina od lica koja su upućena u bolnicu na pružanje pomoći. To se obično dešava tako da dežurni koji sprovodi uviđaj pozove bolnicu i za to izda usmeni nalog. Uzimanje uzoraka se vrši odmah, uzorci se čuvaju u specijalnim policijskim kompletima koji moraju biti propisno zatvoreni i zapečaćeni i odmah poslati na veštačenje. Šef istrage to nije uradio. Uzorci nisu uzeti kada je trebalo, odmah nakon udesa, već samo u Osijeku - kaže sagovornik policije za "24sata".

Nije bilo obustave saobraćaja

Pored ovoga, portal dodaje i da je deonica puta na kojoj je došlo do teške nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život a druga teško povređena, bila prometna i narednih dva sata nakon tragedije.

- Put je posle udesa morao da bude zatvoren. Ovo je takođe obaveza prema protokolu. Ostavljanje saobraćaja na putu uticalo je na uništavanje svih dokaza koji su bili vidljivi nakon nesreće. Tim pre što se nezgoda dogodila u vreme velike magle, kada nije bilo moguće sagledati sve okolnosti i dokaze – kaže sagovornik.

Podsećamo, do nesreće je došlo 11. septembra, kada je došlo do sudara kombija i automobila. U nesreći je poginuo Goran Š. (40) iz Privlake, porodičan čovek koji je otac dve maloletne ćerke, kao i sada bivši ministar odbrane, Mario Banožić, koji ima kontuziju mozga.

- Zbog potrebe neurohirurškog nadzora i opservacije prebačen je u KBC Osijek. Imao je teške telesne povrede, poput nagnječenja mozga, ali je sve vreme bio pri svesti - rekao je dr sc. Krunoslav Šporčić, direktor vinkovačke bolnice.

Autor: