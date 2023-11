Dodik: Srpska neće voditi rat, već će se polako razdružiti

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska neće voditi rat, već da će se "strpljivo i polako razdružiti u BiH".

Dodik je rekao da je secesija nešto što služi za "plašenje političke dece po svetu", navodeći da ona nikada Republici Srpskoj nije bila na dnevnom redu, već mirno razdruživanje.

"Mirno razdruživanje polako ide, hteo to neko da vidi ili ne. BiH nikada nije bila više podeljena nego danas i jednog dana će se to samo verifikovati. Treba imati samo strpljenja i to raditi", rekao je Dodik sinoć novinarima u Čelincu, prenosi Srna.

Dodik je rekao da secesija znači i rat i dodao da Republika Srpska neće voditi rat, već će se strpljivo i polako razdružiti u BiH.